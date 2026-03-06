Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan Ertan Başdere, "Değerli Soydaşlarımız, 2026 Bulgaristan erken genel seçimleri için 19 Nisan tarihinde sandık başına gideceğiz. Ancak Bulgaristan Meclisi’nde kabul edilen son düzenleme ile yurt dışında kurulacak sandık sayısı ciddi şekilde sınırlandırılmıştır. Önceki seçimlerde yalnızca Bursa’da 40’ın üzerinde sandık kurulabilirken, yeni düzenleme ile artık Türkiye genelinde toplamda sadece 20 sandık kurulabilecektir. Bu durum, yurt dışında yaşayan soydaşlarımızın seçime katılımını azaltma ve siyasi temsil gücünü zayıflatma riski taşımaktadır. Oysa seçme ve seçilme hakkı en temel anayasal haklardan biridir. Bugün bu hakkın fiilen sınırlandırılması, ilerleyen süreçte daha büyük kısıtlamaların da önünü açabilir. Bu nedenle hepimize büyük sorumluluk düşmektedir.

Oyumuza, sandığımıza ve demokratik hakkımıza sahip çıkalım. Sandık sayısı azalsa da katılımı artırmak bizim elimizdedir. Lütfen çevrenizdeki soydaşlarımızı da bilgilendirin ve 19 Nisan’da mutlaka oy kullanmaya teşvik edin. Unutmayalım: Güçlü temsil, güçlü katılımla mümkündür. Saygılarımızla" dedi.

Kaynak: BÜLTEN