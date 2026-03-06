Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, APP plakaların kullanımına yönelik yaptırımlar konusunda kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu düzenlemenin yeni olmadığı ve 2016 yılından bu yana uygulamada olduğu ifade edildi.

Kamuoyundaki tartışmalar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen plakalar ve bu plakaların kullanımına ilişkin yaptırımlar hakkında çeşitli değerlendirmeler ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıkması nedeniyle konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu başlıklı 23'üncü maddesinde plaka kullanımına ilişkin kurallar ve yaptırımlar açık şekilde düzenlenmiştir.

Kanun'un 23'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık durumunda; yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır.

Ayrıca bu fıkra hükmü yeni getirilmiş bir düzenleme olmayıp 2016 yılından bu yana uygulanmaktadır. Öte yandan kamuoyunda sıklıkla "APP plaka" olarak ifade edilen durum ise farklı bir hukuki yaptırıma sahiptir. Kanun'un 23'üncü maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık halinde söz konusu olan husus; plakanın ölçüsünden veya görünümünden ziyade plakanın yetkili kuruluş tarafından basılmamış olmasıdır.