Takımın son haftalarda yakaladığı çıkışın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Palandöken, bu ivmeyi sürdürmek istediklerini söyledi. Deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini belirten Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

“İlk devrede sahamızda 3-0 mağlup ettiğimiz Kepez Spor ile bu kez deplasmanda karşılaşacağız. Rakibimizin sahasında oynayacağımız bu mücadele kolay olmayacak. Ancak takımımız son haftalarda hem oyun anlamında hem de sonuçlar açısından önemli bir çıkış yakaladı. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Sahaya çıkıp mücadelemizi en iyi şekilde vererek galibiyetle dönmek istiyoruz.”

Play-Off hattındaki yerlerini korumak adına karşılaşmanın büyük önem taşıdığını dile getiren Palandöken, Kepez Spor maçının ardından ligde bay haftasına gireceklerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Son iki haftada elde ettiğimiz galibiyetlerle Play-Off hattında önemli bir avantaj yakaladık. Bu avantajı korumak adına Kepez deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz. Kepez maçının ardından ligde bay geçeceğiz. Bu nedenle bu karşılaşma bizim için çok kritik. Bay haftasına moralli ve galibiyetle girmek istiyoruz.”

Şehirle bütünleşmenin önemine de değinen Palandöken, kulüp tarafından başlatılan bayrak kampanyasına destek çağrısında bulundu:

“Bilindiği üzere kulübümüz tarafından bir bayrak kampanyası başlatıldı. İnegöl’ümüzün dört bir yanında bordo-beyaz bayraklarımızın dalgalanmasını görmek istiyoruz. Tüm esnaflarımızı, taraftarlarımızı ve hemşehrilerimizi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. Şehrimizle kenetlendiğimiz takdirde hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.”

Son olarak taraftarlara da seslenen Palandöken, “Takımımız sezon boyunca büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok kıymetli. Hem deplasmanda hem de iç sahada yanımızda olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyor, desteklerinin artarak devam etmesini bekliyoruz.” dedi.