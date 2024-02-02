Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Bağcılar’da katıldığı Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi’nin tanıtım toplantısında, “2002 yılında 63 resmi huzurevinde 4 bin 952 yaşlımıza hizmet veriliyordu. Bu sayı, 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla 17 bin 542 kapasiteli 168 resmi huzurevinde 14 bin 644 yaşlımızın ev sahipliğine ulaşmış durumda” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Bağcılar’daki Vefahane Yaşam Merkezince yürütülen "Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi"nin tanıtımına katıldı. Emine Erdoğan’a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah eşlik etti.

“Yaşı kemale erenler, toplumun öncüsü kabul edilir; sözleri muteber sayılır”

Programda konuşma yapan Emine Erdoğan, “Bizim anlayışımızda, yaşı kemale erenler, toplumun öncüsü kabul edilir; sözleri muteber sayılır, tecrübe ve birikimleri yolumuzu aydınlatır. Büyüklerimizin bilgeliklerinin gölgesinde huzur buluruz. Hayatta karşılaştığımız ilk öğretmenlerimiz olarak, ailemizin büyükleri, her birimizin yetişmesinde müstesna bir yere sahiptir. Aramızdaki hemen herkesin hayatında, çocukluğundan itibaren hayata bakışını, iş yapma şeklini, ahlakını, insanlarla ilişkini şekillendirmiş bir büyüğü bulunmuştur. Bu bazen dedemiz, ninemiz; bazen yaşlı bir komşumuz; bazen iş öğrendiğimiz ustamız veya öğretmenimiz olmuştur. Hayatına bir büyük girmiş, bir büyüğünün gölgesinde büyüyüp, onun terbiyesinden geçmiş insanın, tüm zorluklara karşı daha dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Hayatın bütün evreleriyle barışık bir kültürün mensupları olarak, büyüklerimizle birlikte yaşamanın, bilgeliği hanemize ve hayatımıza davet etmek anlamına geldiğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Yaşlılarından öğrenen, büyüklerini gönlünde ağırlayabilen toplumlar, geleceğe daha emin adımlarla ve güvenle ilerliyor”

Yaşlıların toplumun önemli bir parçası olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, “Ne yazık ki, bugün, geçmiş ile bağlarımızın gittikçe zayıfladığı, hatta zayıflatıldığı bir devirde yaşıyoruz. 7’den 70’e her jenerasyondan insanın birlikte huzur içerisinde yaşadığı evlerimiz, gittikçe eksiliyor. Oysa kuşaklararası iletişimin sürdürülmesi, yetişkin-çocuk fark etmeksizin, bizleri hayatın sınamalarına karşı güçlendirirken, ruhumuzun hikmetle mayalanmasını sağlıyor. Gençliğin enerjisi, geçmişin deneyimi ve kararlılığıyla yoğruldukça, toplumumuz, dünyada yayılan tüm ifsat girişimlerine karşı bağışıklık kazanıyor. Yaşlılarından öğrenen, büyüklerini gönlünde ağırlayabilen toplumlar, geleceğe daha emin adımlarla ve güvenle ilerliyor. Yaşlılarıyla bağ kuramayan toplumlar ise, kimliklerini ve değerlerini kaybederken, toplumsal huzurlarını da geri gelmeyecek şekilde yitiriyor. Ebedi gençliğin yüceltildiği, yaşlılığın, dolayısıyla yaşlıların yok sayıldığı ve hayatın dışına itildiği bir anlayışı, biz kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Evde Bakım Hizmeti kapsamında 140 bin yaşlı birey, ailesinin yanında hizmet alıyor”

140 bin yaşlının evde bakım hizmetinden yararlandığını söyleyen Emine Erdoğan, “Peygamberimiz, aleyhissalâtü vesselâm, ’beli bükülmüş yaşlıların’, manevi bir kalkan misali toplumu beladan koruduğunu buyuruyor. Bu çerçevede, tüm dezavantajlı gruplar için kapsamlı sosyal imkanlar sunmayı bir kamu hizmetinden öte değerlendiriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, yaşlılarımıza yönelik, çeşitli ve kapsamlı bakım hizmetleri sunuyor. Evde Bakım Hizmeti kapsamında 140 bin yaşlı birey, ailesinin yanında hizmet alıyor. Söz konusu model ile geleneksel aile yapısı güçlendirilirken, yaşlıların psiko-sosyal açıdan daha sağlıklı olmaları amaçlanıyor. Öte yandan, büyüklerin gün içinde güvenli bir kurumda ağırlanmasıyla, diğer aile fertlerinin iş ve sosyal hayata katılımları da kolaylaşıyor” cümlelerini kullandı.

“Önümüzdeki 50 yıl içinde, her 4 insanımızdan biri, 65 yaşını aşmış ve dolayısıyla bakım kapsamında olacak”

Evde bakım hizmetinin 20 yıl içerisinde geliştiğini söyleyen Emine Erdoğan, “Can yoldaşı oldukları yaşlılarını, devlete emanet etmeleri gerektiğinde ise, gözleri arkada kalmadan, Misafir Bakım Hizmeti alabiliyorlar. Bununla birlikte, bazı durumlar, yaşlılarımızın devlet bakımında olmasını gerektiriyor. Darüşşafaka’dan beri süren gelenekle, 2002 yılında 63 resmi huzurevinde 4 bin 952 yaşlımıza hizmet veriliyordu. Bu sayı, 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla 17 bin 542 kapasiteli 168 resmi huzurevinde 14 bin 644 yaşlımızın ev sahipliğine ulaşmış durumda. Önümüzdeki 50 yıl içinde, her 4 insanımızdan biri, 65 yaşını aşmış ve dolayısıyla bakım kapsamında olacak. Ortalama ömür uzadıkça, devletimiz artan ihtiyacı karşılayabilecek farklı modeller geliştiriyor ve kurum sayısını artırıyor” diye konuştu.

“İlk uygulama örneği olan Vefahane Merkezi, hassaten önem taşıyor”

Vefahane Merkezinin önemine vurgu yapan Emine Erdoğan, “Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın desteğiyle, yerel paydaşlar iş birliğinde açılan ilk uygulama örneği olan Vefahane Merkezi, hassaten önem taşıyor. Merkez, yaşlılarımıza yönelik, ahşap boyamadan fotoğrafçılığa, resim ve hat sanatından stratejik oyun atölyelerine, kütüphaneye dek çok çeşitli ve kapsamlı aktivite imkanı sunuyor. Büyüklerimiz, gezi, tiyatro, konser, piknik gibi etkinlikler vasıtasıyla, keyifli zaman geçirerek sosyal hayatın aktif bir parçası haline gelebiliyorlar. Bu güzel mekânlar, gençleri adeta bir hayat stajyeri gibi büyüklerimizle buluşturmaya başladığında, kıymetli başka bir hizmeti daha sağlayacağını düşünüyorum. Büyüklerimiz hayatları boyunca alışık oldukları sosyal birlikteliği devam ettirirken, gençler eşsiz bir hayat okulunun eğitimini alabilecekler” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Vefahane Yaşam Merkezimiz tekstil, ahşap, cam boyama, teknolojik hobi bahçeciliği, kütüphane ve spor etkinlikleri, fizyoloji, fizyoterapi gibi sayamadığım birçok hizmeti ile yaşlılarımızın sağlığı ve mutluluğu için faaliyet gösterecek. Yaşlılarımız bir taraftan el becerileri ve üretkenliklerini arttırırken diğer taraftan aktardıkları bilgi birikimi ve tecrübeleriyle Anadolu’nun bin rengini oluşturan bir hafıza olacak. En önemlisi de küresel bir sorun haline gelen yalnızlaşmanın yaşlılarımıza tesir edecek olumsuzlukları ortadan kaldıran her birinin kendisini huzurlu ve güvenli hissettiği bir ortam oluşturacaktır. 2016 yılında başlattığımız yaşlı destek programımızla yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın yaşam alanlarında psikososyal bakımlarını sağlıyoruz. Bugün itibariyle 168 huzur evinde yaklaşık 15 bin yaşlıya bakım hizmetini yatılı olarak sunuyoruz” dedi.