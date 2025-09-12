Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu maç programını açıkladı.
Derbi Tarihleri
Galatasaray - Beşiktaş maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
Galatasaray - Trabzonspor maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı 1 Aralık Pazartesi saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.
Trabzonspor - Beşiktaş maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi