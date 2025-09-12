Nobel ödüllü yazar John Steinbeck’in klasik eseri ’Fareler ve İnsanlar’, Gösteri İstanbul prodüksiyonuyla yeniden tiyatro sahnesine taşınıyor.

Yönetmenliğini Aydın Sigalı’nın üstlendiği oyun, prömiyerini 13 Ekim’de Fişekhane’de gerçekleştirecek. Daha önce Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda 8 yıl boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun, yeni sezonda İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Başrollerini Erdem Irmak, Volkan Dinç ve Erkan Taşdöğen’in paylaştığı oyunda 10 kişilik bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Dekor tasarımını Behlüldane Tor, kostüm tasarımını ise Emine Kaynak Yıldırım’ın üstlendiği yapımda, ’gerçeklik’ duygusunu pekiştirmek amacıyla sahnede ’Şebo’ isimli bir köpek de rol alıyor.

Oyun, 1930’ların Amerikası’nda Büyük Buhran döneminde yaşayan ve kendi topraklarına sahip olma hayali kuran George ile zihinsel engelli yol arkadaşı Lennie’nin dostluk ve umut dolu trajik hikayesini konu alıyor.

’Fareler ve İnsanlar’, prömiyerinin ardından 15 Ekim’de DasDas ve 26 Ekim’de yeniden Fişekhane’de sahnelenecek.

Oyunun biletleri Türkiye’nin lider biletleme platformu Biletinal’da satışta.