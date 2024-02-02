Kocaeli’de yerel seçim sürecini değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çok heyecanlı bir süreç ama tatlı bir heyecan. Türkiye’nin her bir yerinde bu tatlı heyecan var. Şimdiden sürecin bütün aday adayları için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Günün sonunda bizler için oluşan sonuç, en nihayetinde memleketimize, milletimize, bulunduğumuz yere hizmet etmekle noktalanacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli’de gerçekleştirdiği programlarının ardından AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı. Yerel seçim sürecini değerlendiren Bakan Yumaklı, "Çok heyecanlı bir süreç ama tatlı bir heyecan. Türkiye’nin her bir yerinde bu tatlı heyecan var. Şimdiden sürecin bütün aday adayları için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Günün sonunda bizler için oluşan sonuç, en nihayetinde memleketimize, milletimize, bulunduğumuz yere hizmet etmekle noktalanacak. Ben öncelikle değerli başkanımız Tahir Büyükakın’ı adaylığı için tebrik ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olmak belki de şöyle bir baktığım zaman birçok ülkeden, onları yönetmekten daha fazlasını ifade eder. Kocaeli’ye AK Parti belediyeciliğinin ne olduğunu anlatma konusunda çalışmaları hepimiz tarafından malum. Sonraki dönem için tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

"Çok bariz bir fark görürüz"

"Şu gerçeği hepimizin bilmesinde fayda var" diyen Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece Kocaeli değil, Türkiye’nin neresine gitsek AK Parti belediyeciliği ile AK Parti belediyeciliğinin olmadığı yerler arasında çok bariz bir fark görürüz. Bu tamamen hizmet bağlamında baktığımızda bizlere, bugüne kadar ki AK Parti’nin yerel yönetimlerde, yerel siyasette uyguladığı hizmet kalitesini, vatandaşla hemhal olmayı ve onların sorunlarına derman olmayı getiren bir sonucu gösterir. Bir kısımda söylenilenler, bir kısımda da yapılanlar vardır. İşte AK Parti belediyeciliği söyleyen değil, yapan bir belediyeciliktir. Bizler Kocaeli’nin AK Partili ilçe belediyelerinde de bu farkın oluşturulduğunu biliyoruz. Genel anlamda bu memnuniyeti 2009’dan bu yana yerel seçimlerdeki başarı grafiğinden de görüyoruz zaten. Gerek Tahir Başkanın, gerekse AK Partili ilçe belediye başkanlarımızın başarılı ve vizyoner çalışma hizmetlerinden dolayı hassaten kutlamak istiyorum. Önümüzdeki dönem bu fark elbette sadece Kocaeli’de değil, Türkiye’nin bütün illerinde kendini gösterecek. Türkiye Yüzyılının şehirlerini, beldelerini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. AK Parti’nin çok önemli bir farkı var, o da 21 yıldır kendini yenileyerek gelir. Kendini aşma yolunda yeni bir özgüveni ve vizyonu ortaya koyar. Bu Cumhurbaşkanımızın hepimiz için sürekli ifade etmiş olduğu ’Ak Parti kendiyle yarışan bir partidir’ kavramını da bize gösteriyor."

"Bizler millete hizmetkâr olmaya geldik"

Vatandaşlara hizmetin en iyisini ve güzelini yapmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Bakan Yumaklı, "Sürdürdüğümüz bu yarışın çok kolay olmadığının farkındayız ama şunu da biliyoruz ki, ’Bizler millete hizmetkar olmaya geldik’ diyen bir anlayışta önümüze hangi zorluk çıkarsa çıksın bunları bertaraf etmede engel tanımıyoruz. AK Parti’nin siyasi iktidarda ve yerel yönetimlerdeki başarısında tevarüs ettiğimiz, mirasçısı olduğumuz değerlerin çok önemli bir etkisi olduğu malumunuz. Yeter ki değerlerimiz ve memlekete hizmet etme yolunda bizler samimi olalım, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu hiçbir şekilde kaybetmeyelim. ’Önce hizmet, önce memleket, önce Türkiye’ demekten vazgeçmeyelim. AK Partili olmak böyle bir ruhu ifade ediyor" şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı dava arkadaşlarına seslendi

Dava arkadaşlarına da seslenen Yumaklı, "Siz kıymetli dava arkadaşlarımız, buradaki görünmeyen kahramanları bu başarıya, bu vizyonun ulaşılmak istenen hedeflere giderken ki yolda verilen emeği en çok sizler yerine getiriyorsunuz. Bu anlamda ben partim, bakanlığım, şehirlerimiz adına bu partinin en uç noktalarında görev yapan bütün kardeşlerime, bütün büyüklerime, hanım kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu hakikaten inanmanın, başarılı olmak adına, bu memlekete hizmet etmek adına gayretin bir sonucudur. Başka hiçbir şeyle de ölçülemez ve nitekim de bu bizim diğer partilerden olan farkımız" diye konuştu.

31 Mart akşamında Kocaeli’nin yeni bir zafere imza atacağını ifade eden Yumaklı, "Bizler elbette ki bunun Kocaeli’ye yakışır bir zafer olmasını isteriz. AK Parti, Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik mottosuyla yola çıktı. Yeni dönemde de inşallah bütün zaferlerimiz buna yakışır bir nitelikte olacak" dedi.

"Bundan sonra yeni bir rekor bekliyoruz"

"Bizler hep başkalarının yaptıklarını görerek, örnek verilerek büyümüş bir nesiliz ama Cumhurbaşkanımızın 24 yıl önceki siyaset sahnesinde gerçek belediyeciliği göstererek, ondan sonrada ülke yönetimindeki vizyonu başarısı bizlere gıpta etmeyi değil, yapma, başarma ruhunu da verdi aynı zamanda" ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, "Türkiye’den bir kardeşimiz eğer uzay çalışması yapıyorsa dil uzatmanın ya da farklı değerlendirmenin, küçümsemenin o işe herhangi bir zararı, etkisi olmaz ama artık bu şekilde değerlendirenlerin tabiri caizse küçüldüğü noktaya geldiğini söylemek mümkün. Bugün artık bizim insanlarımız da kendi mavi vatanlarını koruyor, kendi uzay projelerini yapıyor. Savaş uçağı, yapay zekayı, insanız hava araçlarını yapıyor. Bütün bunları teker teker hayata geçirirken, en büyük özelimiz kendimize güvenimiz. ’Yapabiliriz’ demek. Ülkemizin, şehirlerimizin bizim onurumuz ve istikbal meselemiz olduğunu düşünüyorum. Halkımıza hizmetin en iyisini yapmakta elbette bu kutlu görev ve sorumluluk anlamına gelir. Türkiye Yüzyılı inşa etmek adına milletimizle el ele vereceğiz. Kocaeli için seçimlerdeki sonuçtan herhangi bir kaygımız yok. Rekorun ne olacağını merak ediyoruz. Bundan sonra yeni bir rekor bekliyoruz" dedi.