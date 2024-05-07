Bursa’da parsel parsel sattıkları arazilerin yolunu çiftçinin mahsul ekili tarlasından geçiren emlakçılar, köylüyü çileden çıkardı. Tarlasının ortasından kaçak yol yapıldığını gören köylü ise, “Bu tarladan emlakçı geçemez, vatandaşa helaldir” tabelası asıp yolu kapattı.

Emlakçılar, köydeki arazileri parsel parsel satarken, çiftçilerin tarlalarından izinsiz yollar geçirmesiyle çatışma başladı.

İddiaya göre, emlakçılar satışa çıkardıkları arazilerin yolunu olmayan bir tarlanın ortasından geçirerek yol açtılar. Bu durum, tarlasını hayvancılıkla geçimini sağlayan bir çiftçi olan Yücel Özdemir'i isyan ettirdi. Özdemir, yolun izinsiz yapıldığını belirterek emlakçıyla anlaşamadı ve tarlasının girişine "Buradan emlakçı geçemez, şahsa helaldir" tabelası astı.

Arazi sahibi Yücel Özdemir (37) tarlasının ortasından giden yolun izinsiz yapıldığını görünce hemen emlakçıyı aradı. Fakat emlakçıyla anlaşamayan Özdemir, “En azından ahlaken bana bir sorsaydı, ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Benim mahsulümü ezip geçti. Kendisinden şikayetçi olacağım” dedi. Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Özdemir, yolun tarlasının üçte birini kullanılamaz hale getirdiğini ve mahsulünün zarar gördüğünü ifade etti.

Özdemir, “Bir emlakçı benim tarlamın arka tarafında hobi bahçesi yapmak için yer alıyor. Buraya gidecek yolu bulamayınca beni aramadan kepçelerle tarlamın ortasından yol geçiriyor. Burada hayvanlarımı otlatıyordum, şimdi tarlamın 3’te birini kullanamıyorum. İnsan en azından beni arar, "anlaşalım" diye sorar. Ben kendisini aradığımda da komik rakamlar teklif ediyor, "istediğim gibi yol geçiririm" diye konuşuyor. Üstelik beni mahkemeye vereceğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

Köy Muhtarı Mesut Aydın ise, benzer sorunların sık sık yaşandığını belirterek köylülere danışmalarını ve bu tür durumları önlemek için muhtarlığa başvurmalarını tavsiye etti. Aydın, Burada sık sık parsel sorunu yaşanıyor. Bu köyün 165 hanesi 300 kişilik yerli nüfusu var. Fakat bu rakam şu anda 900 kişiye ulaşmış durumda. Yer sahibi olan vatandaşlar aldıkları arazinin yolu var mı? yok mu? bakmadan ev yapmaya kalkıyorlar. En azından burada kurulan bir muhtarlık heyeti var. Gelip bize danışsınlar. Şimdi birçok köylümüz bu durum nedeniyle mağdur oluyor. Mahsulü çiğneniyor, iş mahkemeye gidiyor” dedi.