Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde düzenlenen programda Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan ebe ve hemşireler ile bir araya geldi. Bakan Koca burada yaptığı konuşmada, "2024 yılı içinde 15 bini hemşire, 2 bini de ebe olmak üzere toplam 17 bin ebe ve hemşire istihdamı gerçekleştirdik. Ebe ve hemşire sayımız istikrarlı bir politikayla artacak" dedi. Emine Erdoğan ise, "Sağlık çalışanlarımızı hedef alan şiddet eylemlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini çok kıymetli buluyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde düzenlenen ‘Ebeler ve Hemşireler Günü’ programına katıldı. Programa Erdoğan ve Koca’nın yanı sıra çok Türkiye’nin birçok bölgesinde görevli ebe ve hemşireler katılım gösterdi. Katılan ebe ve hemşireler arasında 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi’ni yaşayan ve ailelerini bırakıp yeniden göreve giren hemşireler de yer aldı.

Programda konuşan Bakan Koca, ebe ve hemşirelere seslenerek, “Ebe ve hemşire bir insanın doğumdan, yaşamının bitimine kadar aldığı sağlık hizmetinde görev üstlenir. Bu sebeple ebeler ve hemşireler, hastalar ve sağlık sistemimiz açısından daima büyük öneme sahiptir. Hamilelik takibinde, doğum esnasında, doğumdan sonra ebeler annelerin yanındadır. Teşhis konduktan sonra tedaviyi uygulayan, takip eden hemşiredir. Eğer ebe ve hemşireler olmasaydı doğumda süreçler zorlaşır, tedaviler planlandığı gibi yürümeyebilir, şifa umulduğu kadar hızlı gerçekleşemeyebilirdi. Poliklinikte hemşire, şifa sanatının ustalarından biri gibidir. Sağlık hizmetinde iletişimin kolaylaştırıcı köprülerisiniz. Ben bu sözleri sizlerin yöneticisi konumunda olduğum için söylemiyorum. Bu inandığım sözleri 36 yıllık hekim olarak söylüyorum. Altı yıldır sizleri daha yakından tanıdığım için daha büyük bir inançla söylüyorum” dedi.

"Sağlık çalışanları için büyük değişimler yaptık"

Bakan Koca konuşmasının devamında sağlık sisteminin büyük bir değişim yaşadığını söyleyerek “Sağlık çalışanlarımız için iyileştirmeler yaptık. Şiddetin, vandallığın önüne geçmek için yaptığımız çalışmalardan gerçek anlamıyla sonuç aldık. Özlük haklarında iyileştirmeler yaptık. Pek çok gelişme yasalarla kalıcı hale getirildi. Ebelerin yetki sınırlarını genişleten bir yasal düzenleme ise bu yılın başında yapılmıştır. Doğum sırasında gereken küçük tıbbi müdahalelerin yapılması güvence altına alınmıştır. Böylece ebelerimizin, mesleki anlamda daha güçlü olmasını sağlamış olduk. Mesleki konumu güçlendirilmiş ebelerimizle yakında Normal Doğum Eylem Planı’nı, uygulamaya koyacağız. Ebe ve hemşirelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın insanüstü gayretlerini takdirle karşılamakla birlikte iş yükünü hafifletecek istihdam politikalarına da büyük önem veriyoruz. 2024 yılı içinde 15 bini hemşire, 2 bini de ebe olmak üzere toplam, 17 bin ebe ve hemşire istihdamı gerçekleştirdik. Ebe ve hemşire sayımız istikrarlı bir politikayla artacak” şeklinde konuştu.

"Sağlık ordumuzun gösterdiği cansiparane fedakarlığı unutmamız mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ise Gaziantepli hemşire Şeyma Alakuş’un, 6 Şubat depremlerinde cesaret gösterdiğini söyledi. Alakuş’un depremlerde ayaklarının altındaki zemin kayarken, ilk düşündüğünün kendi canı değil, servisteki çocukları ve baktığı hastaları olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şeyma gibi, afet bölgesinde gecesini gündüzüne katarak depremzede vatandaşlarımıza şifa eli uzatan sağlık çalışanlarımızın kahramanlık öyküleri milletimizin yüreğinin en derinine işlemiştir. Arama kurtarma ekiplerindeki hemşire ve ebeler afet sonrası müdahale ve destek süreçlerinde binlerce canımızın hayata tutunmasına vesile olmuştur. Özellikle yakınları enkaz altındayken başkalarının yarasına merhem olan sağlık çalışanlarımızın hatırası kalbimizin en müstesna köşesinde saklanacaktır" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan konuşmasının devamında, "Bütün dünyayı sarsan pandeminin zorlu koşullarında sağlık ordumuzun gösterdiği cansiparane fedakarlığı unutmamız mümkün değil. Bütün bu sayısız kahramanlık hikayeleri bize gösteriyor ki çehreler, zaman ve mekan değişse de bir şey baki kalıyor; iyiliğin yüzü haline gelmiş sağlık çalışanlarının fedakar gönüllülükleri. Sahip olduğu bilgi ve deneyimi. Savaş, salgın, afet gibi en karanlık dönemlerde insanlık nöbeti tutarak ülkemizi aydınlığa eriştiren tüm sağlık neferlerimizi, bütün sağlık şehitlerimizi, hemşire ve ebelerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına değinen Erdoğan, "Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını düzenlemek ve sorunlarını çözmek için hayata geçirilen Beyaz Reform süreci atılan en önemli adımlardan bir tanesidir. Diğer yandan insanı yaşatma ilkesini temel alan sağlık alanında şiddeti kabul etmemiz mümkün değil. İyileştirmeyi, şifa vermeyi amaçlayan bu kutlu mesleğin mensupları hayatlarının her döneminde saygı ve hürmeti hak ediyor. Bu nedenle sağlık çalışanlarımızı hedef alan şiddet eylemlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini çok kıymetli buluyorum" diye konuştu.