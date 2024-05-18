Bu yıl ilk kez Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri tarafından ortaklaşa düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Beyoğlu Belediyesi Haliç Deniz Festivali’ne ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Su Sporları Merkezinde düzenlenen etkinlikte yelken, deniz küreği, kano yapan sporcular denizde Türk bayraklarıyla kortej oluşturdu, korteje balıkçı tekneleri de eşlik etti.

İBB Haliç Su Sporları Merkezinde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Karada düzenlenen törenin ardından 5 optimist yelken, 4 yelken, 25 deniz küreği teknesi Haliç’te deniz korteji oluşturdu. Korteje 20 adet balıkçı teknesi de eşlik etti. Etkinliğe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e eşi Ayşen Güney, kızları Ela, Dila ve Zeynep de eşlik etti. Ailesi ile beraber yelkenliye binen İnan Güney dümenin başına geçti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının karada olduğu gibi denizde de coşkuyla kutlandığını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, “Beyoğlu’nda meydanlarda, parklarda konserlerle, tiyatrolarla yaşatmak istediğimiz 19 Mayıs coşkusunu bugün denizlerde de yaşadık. Beyoğlu’nun gençlerini yelken deneyimlemesi için İBB Haliç Su Sporları Merkezine davet ettik. Bugün yine parklarda tiyatro gösterilerimiz, yarın akşam ise Candan Erçetin konseri olacak. İsteğimiz artık Beyoğlu da milli bayramları coşkuyla yaşasın, Ata’sını ansın ve onu anlasın. Ben çok muyluyum ve gururluyum. Beşiktaş ve Şişli ilçelerimiz de yanımızda, destekçimiz. Birlikte ulusal bayramları çok daha coşkuyla kutlayacağımız günler diliyorum” diye konuştu. Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde denize açılan sporcuların şölenine, vatandaşlar da kıyıdan el sallayarak eşlik etti. Kortejin ardından su sporları ile ilgilenenler de gruplar halinde yelken ve kano sporlarını deneyimleme fırsatı buldu.

19 Mayıs Akşamı Sütlüce’de Candan Erçetin sahne alacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde birçok mahallede birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği spor etkinlikleri Sokak Basketbolu, HADO, Bowling, Paintball, Balon Futbolu, Voleybol Turnuvası ile devam edecek. Festival 19 Mayıs akşamı ünlü sanatçı Candan Erçetin’in Sütlüce’de bulunan Miniatürk Açık otoparkında düzenlenecek konseri ile son bulacak.