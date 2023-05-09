Bilecik İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile bir araya geldi.

Bayırköy Belediye Başkanlığında makamında sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Başkan Yaman tüm emniyet camiasına çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi Yaman, “Emniyet güçlerimiz toplumumuzun güvenliği için canla başla mücadele ediyor. Kendilerine bu anlamda kolaylıklar diliyorum. Müdürümüzü ve tüm emniyet mensubu kardeşlerimi de başarılarından ötürü kutluyorum” dedi.