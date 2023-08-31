İnegöl'de çatıya çıkan adamı

Emniyet müdürü ikna etti

Alanyurt Esentepe mahallesinde sitenin çatısında çıkarak intihar girişiminde bulunan adamı, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ikna etti.

Olay Esentepe mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Evren K., kendisinden boşanmak isteyen eşi nedeniyle bunalıma girdi. Bunalıma giren adam sitenin çatısına çıktı. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. 1 saat süren iknalar boşa çıkınca olay yerine gelen Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, adamı ikna etmek için çatıya çıktı. Baydemir'in uğrası sonucu, şahıs ikna olarak aşağıya indi.