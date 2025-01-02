Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce tutuklanıp serbest bırakılan eski emniyet müdürleri Murat Çelik ve Şevket Demircan, yeniden gözaltına alındı. Gözaltıların, yurt dışında yaşayan gazeteci Cevheri Güven’e yasa dışı yollarla bilgi sızdırıldığı iddialarıyla bağlantılı olduğu öğrenildi.

Çelik ve Demircan’ın gözaltı işlemlerinin, Ankara Emniyeti Narkotik Şube’de görevli polis memuru S.D.’nin tutuklanmasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. S.D., gazeteci Cevheri Güven’e bilgi aktarmakla suçlanırken, eski emniyet müdürlerinin de bu süreçte aktif rol oynadığı iddia ediliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olayla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, polis teşkilatı içindeki bu olayları “hükümete yönelik darbe girişimi” olarak tanımladı ve iddiaları derinlemesine sorgulanması gereken ciddi bir tehdit olarak nitelendirdi.

Çelik ve Demircan’ın, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’dan rüşvet aldığı ve bu paraları farklı yerlere yönlendirdiği iddiaları, emniyet teşkilatındaki güvenlik zafiyetlerini yeniden gündeme taşıdı. Rüşvet ve bilgi sızdırma iddialarının, teşkilat içinde daha geniş bir yolsuzluk ağını işaret ettiği düşünülüyor.

Yaşanan gelişmeler, halk arasında büyük yankı uyandırdı. Toplumun emniyet güçlerine olan güvenini sarsan bu iddiaların, yargı süreciyle aydınlatılması bekleniyor. Uzmanlar, bu olayların devletin şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmaları üzerinde uzun vadeli etkiler bırakabileceğine dikkat çekiyor.