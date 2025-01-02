Sinop'un Erfelek ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Uzun, geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Başkan Uzun, kendi iş yerinde merdivenden düşerek ciddi şekilde yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, sağlık durumu daha da kötüleşen Başkan Uzun, beyin kanaması geçirdiği için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

Mehmet Uzun, iş yerindeki merdiven kazasında düşerek ağır yaralandı ve beyin kanaması geçirerek sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Başkan Uzun’un tedavisi burada yoğun bakımda sürüyor. Uzun’un durumu, ilk müdahale sonrasında oldukça kritik olup, sağlık ekibi tarafından titizlikle izleniyor.

Kazanın ardından Sinop Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Başkan Uzun’a geçmiş olsun dilekleri iletilerek sağlık durumunun hızla iyileşmesi temennisinde bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediye Başkanımız Mehmet Uzun, geçirdiği bir kaza sonucu beyin kanaması geçirerek Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak görevine geri dönmesini diliyoruz."