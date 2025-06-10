Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) baz alındığında yatırım araçları arasında en fazla reel kazancı külçe altın (%0,80) ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) (%0,62) sağladı. Buna karşılık Euro (%-0,37), Amerikan Doları (%-0,70) ve BIST 100 endeksi (%-2,44) yatırımcısına reel kayıp yaşattı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) esas alındığında ise, külçe altın %1,74, DİBS %1,57, Euro %0,56 ve Amerikan Doları %0,23 oranında yatırımcısına kazandırdı. Ancak BIST 100 endeksi, bu hesaplamaya göre de %1,53 oranında yatırımcısına zarar ettirdi.

Üç aylık verilere göre, külçe altın yatırımcısına en yüksek reel kazancı sağlayan araç olarak öne çıktı. Yİ-ÜFE bazında %12,83, TÜFE bazında ise %13,00 oranında getiri sağlayan külçe altın, bu dönemin en kârlı yatırım aracı oldu. Aynı süreçte BIST 100 endeksi ise, Yİ-ÜFE’ye göre %10,68, TÜFE’ye göre ise %10,55 oranında kayıpla yatırımcısına en fazla zarar ettiren araç olarak kaydedildi.

Altı aylık değerlendirmede de külçe altın liderliğini sürdürdü. Yİ-ÜFE ile hesaplandığında %19,84, TÜFE ile hesaplandığında ise %16,85 oranında reel getiri sağlayarak yatırımcısına en çok kazandıran araç oldu. Bu dönemde de BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE’ye göre %10,91, TÜFE’ye göre ise %13,13 oranında düşüşle en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Yıllık en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,87 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 16,38 ve Euro yüzde 1,98 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,68, Amerikan Doları yüzde 2,28 ve BIST 100 endeksi yüzde 27,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 5,83 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 7,27, DİBS yüzde 9,69, Amerikan Doları yüzde 11,14 ve BIST 100 endeksi yüzde 33,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.