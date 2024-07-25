+ Anne, ben evlatlık mıyım? – Evlatlık olsan seni mi seçerdik!

En acı on nedir? Biberon.

+ Sandalye boş mu? – Hayır, Arçelik.

Yağmur yağmış, kar peynir!

Bok altın olsaydı fakir götsüz doğardı.

Saçınızı nasıl keselim? -Sessiz!

+ En sıcak oyun hangisidir? – Yakan top.

‎+ Çokbilmiş file ne denir? – Filozof.

Her şeyi bilen ördeklere ne denir? Blendax.

Annemler 4 kardeş, hayret dayımlar da.

Tomorrow = Yarın Don’t tomorrow = Yarmayın.

Tenyalar bağırsakta yaşar, bağırmasakta.

Fransız İhtilali neye karşı çıkmıştır? Sabaha karşı.

Ben yürüyelim diyorum, Gerard Depardio.

Oh sevgilin gelmiş gözün Aydın, kulakların Manisa

P ile q evlenirse ne olur? +Mantık evliliği.

-Onu çok seviyorum +Neden? -Ne biliyim güzel sayı.

Seni görünce gözlerim dolar, kulaklarım euro.

Erkekler sadece seks düşünürmüş, “Yok daha memeler.”

Bebeğiniz oldu gözünüz aydın, kulaklarınız manisa.

Seni gördüğümde gözlerim dolar, kulaklarım Japon Yeni.

Kanadı var uçamaz, peteği var bal yapamaz. Orkid.

+Arabalar namaz kılar mı? – Kılmaz. + Ama Renault Clio.

Size bir kıllık yapayım; içine kıllarınızı koyarsınız.

Bill Gates neden grip olmuş? Windows açık kalmış da ondan.

Ciciolina’nın apandisti nerde? -İçeri girince solda!

Sperm gibi adamlar var insan olma ihtimalleri milyonda bir.

+Dört tarafı suyla çevrili çaya ne denir? – Adaçayı.

‎+Oğlum polisi ara evde hırsız var! – Tamam, baba *135*155#

Adam karısına “inek” demiş, birlikte aşağı inmişler!

+ Anne, ben evlatlık mıyım? – Evlatlık olsan seni mi seçerdik!

– Tomi’nin annesi kim bilen var mı? + Var! Ana Tomi

Aslında içimde çok zeki biri yatıyor, yatıyor işte sorun orada.

Horse : At Don’t horse : atma Fdon’t horse : Fatma.

Hakan Şükür maçta sakatlanınca onu kim taşır? Hakan Taşıyan!

Telefonlar dinleniyormuş. İyi bari çok yorulmuşlardı.

Adam yerde elli bin bulmuş, aramış durmuş ayaklı bin bulamamış

Kadınlar neden orkid takar? Adet yerini bulsun diye.

Bu arabanın park sensörü var mı? – Ne sensör ne ben söyleyeyim.

‎+Kaç Yaşındasın? -Kaç Gösteriyorum? +Kaçtım Göster.

+Tarkan: Kim yaptı Kurt – Kurt: hav hav hav hav +Tarkan: Hain Kostok

Tam karakterin oturacakken sandalyeyi çekmişler sanki.

Hayatı tesbih yapıp sallasam tesbih kopar. Öyle de şanssız bir insanım.

+Sevgilin var mı? -Yok, ama lazım… Pazartesi gel başla.

Karadenizlinin birisi bara gitmiş. “Barmen bey” demiş “Limonsuz tekila”

Bazı insanlar boş daire gibi… Dayayıp döşeyesim geliyor.

-Anne ben arkadaşlarla sahur yapmaya gidiyorum. + Bu saatte ne sahuru?

Elmanın teki neden diskoya gitmiş? Kurtlarını dökmek için.

Taksime cami yapmasınlar. Gitsinler başkasının taksisine cami yapsınlar.

Ayda 200 milyon kazanmak ister misiniz? O zaman aya gidin.

+ Çocuğun birine patik giydiremiyorlarmış. – Neden? + Çocuk antipatikmiş.

Ders çalışırken müzik dinleyemiyorum, ders dikkatimi dağıtıyor.

Kolunu ısırıp kol saati yapabiliyorsan, duvarı ısırıp duvar saati yapabilirsin.

Çekyat a niye çekyat denir? Çünkü it otur diyemeyeceğimizden.

Metrobüste kavga edin, bağırın, çağırın her şeyi yapın ama osurmayın abi ya.

-Baba: Ya kızım! Ne diye kürtaj oldun! Hani mühendis olacaktın?

Elimde iphone yedi var şarjda ve yanık kokusu alıyorum inşallah elim yanıyordur.

+ Asker olarak doğan tiyatro sanatçımız kimdir? – Yılmaz Erdoğan.

Kızı görme engelli diye karşıdan karşıya geçirdim elindeki selfie çubuğuymuş amk.

Kafasına Budha heykeli düşmüş. Buda mı gelecekdi başıma demiş.

Sinirlenince telefonun kabini çıkarıp kabı duvara vuruyorum fakiriz de salak değiliz.

+ İlişkiye ara verelim mi? – Ara vermeyelim, blok yapıp erken çıkalım.

6. sınıfta bir kız sevmiş adını tahtaya yazmıştım, öğretmen gelip bu mu konuştu diyip kızı dövdüydü.

İnsanlar 2’ye ayrılır; 1. kafama sıkar giderim diyenler. 2. kafanı skerim yine de gitmem diyenler.

Az önce minibüsteydim. Arkadan bi kadın şu parayı alır mısınız dedi. Aldım parayı cebime koydum, ne kadar iyi insanlar var bu dünyada.

Zengin oldum eş dost akrabaya yine yardım etmiyorum. Parayı bulunca değişenlerden değiliz olum biz.

Matematik dersinde “hep aynı parmakları görüyorum” diyen hocaya orta parmağımı kaldırdım mağdurum.

-Baba Konya’da gemi batmış +Hadi ya kaç ölü var? -Puhaha Konya’da deniz yok ki. -Vurma baba vurma.

Goethe’nin annesi ile diyaloglarını düşünsenize. -Gothe geldin mi oğlum? +Anne bilerek mi yapıyorsun ya.

Bu sabah otobüsle işe giderken sesli osurdum. 4 kişi dönüp baktı. Kendimi “O Ses Türkiye’de” hissettim.

İlkokulda peltek bi arkadaşa okutmuşlardı andımızı. İyi dertler arkadaşlar dedi bize, bir daha da düzelmedi hayatım.

Adam dediğin sadece bir kızla konuşur. + Oğlum ben hiçbir kızla konuşmuyorum. – Hahaha sen adamın dibisin?

Hocam kütüphanedeki romanların yanına müzik aleti koydum. Neden? Çünkü romanlar böyledirler çalgısız yaşayamaz ölürler.

Babam bana sinirlenip ‘cezalısın odana çık’ dedi. Bizim ev tek katlı, üzülmesin diye çatıya çıktım, kiremitten yazıyorum.

Komsuya lotodan büyük ikramiye çıkmış. Gülmekten yarıldım. Ne de olsa gülme komsuna gelir basına demişler. Oturdum pekguzelsozler.com bekliyorum.

Soğuk Nescafeye 3 buçuk lira vermek çok saçma. 50 kuruşa sıcağını alıp bekletiyorum. 3 lira kâra geçiyorum. Beyin dünya turunda…

Apo bir gün militanlarına “4 bölü 2 kaç eder” diye sormuş. Hepsi bir ağızdan 20 diye cevap vermişler. Apo sinirlenmiş, ayağa kalkmış ve bağırarak: “Siz ne biçim bölücü örgütsünüz?” demiş.

Öğretmen: Mehmet “2xy.4(3x-4)+11xy” bu soruyu çözebilir misin? Mehmet: Tabi hocam der ve ayağa kalkıp pekguzelsozler.com tahtayı siler ardından “problem çözüldü hocam.

Temel’i süpermarketin önünde kocaman bir orkid paketiyle gören Cemal ne yapacağını sorunca, Temel: “Puninla tenis oyniyepilirsun, pisiklete binebilirsun, ata binebilürsun, tenuze cirebilürsun” demiş.