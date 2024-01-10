En iyi bluetooth kulaklıklar, sinir bozucu kablolar olmadan size ihtiyacınız olan konforu ve ses kalitesini sağlayabilir. Ayrıca ister spor salonunda ister sokakta yürürken ya da sadece evde otururken müzik dinlediğinizde veya önünüze bir kablo çıkmamasının sizi ne denli özgür kıldığının farkına varacaksınız.

Ancak kablolu kulaklıktan kablosuz kulaklığa geçiş bazı dinamikleri değiştirir ve satın alacağınız kulaklığın pil ömrü hakkında düşünmeniz ek olarak telefon görüşmesi mikrofon ve ayrıca bluetooth bağlantı kalitesini de hesaba katmanız gerekir. Tam da burada biz devreye giriyoruz, birçok kulaklığı ses kalitesi, kullanım kolaylığı ve genel kalite açısından araştırdık ve sizler için bir müzik dinlemek için en iyi bluetooth kulaklık listesi oluşturduk. Günümüzde, elektronik piyasasında satışta olan en iyi bluetooth kulaklıkların markaları hangisi olduğunu ve özelliklerini öğrenmek için okumaya devam etmeniz yeterli.

En İyi Bluetooth Kulaklıklar

Samsung Galaxy Buds

En iyi bluetooth kulaklıklar listemizin ilk üyesi Samsung Galaxy Buds. Oldukça net, kaliteli ve yüksek sesiyle müzik severlerin en sevdiği kulaklıklardan biri olan ‘Samsung Galaxy Buds, oldukça pratik bir tasarıma sahip. Yüksek çözünürlüğe sahip canlı ses özelliği ve ince tasarımı ile birlikte cebinizde kolaylıkla taşıyabileceğiniz bu ürün, arka plan gürültüsüne de müsaade etmiyor. Ayrıca küçük, orta ve büyük kulak aparatları ile kullanıcılara kendi kulak boylarına en uygun kulaklığı seçmelerini sağlıyor. Tek bir şarjla 7 ila 11 saat kadar çalışabiliyor olması da cabası.

Huawei FreeBuds 3

14 mm dinamik sürücü gibi özellikleri bulunan Huawei FreeBuds 3, kulağınız için 15 dB’e varan ortam sesi engelleme özelliğiyle dikkat çekiyor. Mükemmel sesi konforlu tasarımında hissedeceğiniz kulaklığın, kulağınıza tam oturması da müzik dinlerken veya telefon görüşmesi esnasında rahat etmenizi sağlayacak. Kaliteli bir ses ve video senkronizasyonu sunuyor olması da oyun ve videoları daha bir keyifli hale getiriyor. Çevre gürültüsünü azaltan Huawei FreeBuds 3 sayesinde müziği net olarak duyarken, aktif gürültü engelleme özelliğini kendinize göre değiştirmeniz mümkün.

Xiaomi Airdots Pro

Apple’ın Airpods serisine rakip olması amacıyla çıkarılan Xiaomi Airdots Pro; ter, toz ve su sıçraması gibi durumlara karşı oldukça dayanıklıdır. 1 saatlik kısa bir sürede şarj olabilen bu kulaklık oldukça yeterli bir kullanım süresi sunuyor. Gürültü engelleme özelliği sayesinde, müzik dinlerken ve telefon görüşmeleri yaparken oldukça rahat hissedeceksiniz. Kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız anda müzik kendiliğinden durur, ayrıca dokunmatik özelliği ile çağrıya cevap verebilir, reddedebilir, müziği durdurabilir veya değiştirebilirsiniz.

Xiaomi Haylou GT2

Şarkı durdurma, devam ettirme ve şarkıdan şarkıya geçme gibi özelliklerinin haricinde taşınabilen bir şarj kutusu olması; bu cihazı her yerde şarj etmenize olanak tanıyor. Ayrıca terleme ve suya karşı dayanıklı olması nedeniyle de bu ürünün kullanılabileceği alanlar oldukça geniş. 3, 5 saat müzik dinleme özelliği sunan cihaz, çok yüksek bir beklentide olmayanlar için oldukça yeterli bir seviyede ve en iyi ucuz bluetooth kulaklıklardan biri.

Sennheiser Momentum True

Şık bir tasarıma sahip olan Sennheiser Momentum True sesli asistanlar (Siri, Google Asistant) ile koordine bir kullanım olanağına ve dokunmatik işlevlere sahiptir. Ayrıca kulaklıkların birini çıkardığınız takdirde bile müziği kendiliğinden durduruyor ve taşınabilir kutusu sayesinde kolaylıkla şarj oluyor. Transparan işitme teknolojisi, sesleri çok netleştirecek ve telefon görüşmelerinizin kalitesini artıracak bir özellik.

Apple AirPods Pro

Apple AirPods Pro, aktif gürültü engelleme, şeffaf mod ve suya dayanıklı olması gibi özellikleriyle iphone için en iyi stereo bluetooth kulaklık denebilecek bir seviyede. Üç farklı boya sahip silikon uçlarla beraber gelen ‘Apple AirPods Pro’, kendi kulağınıza en uygun silikon ucu seçme olanağı sunuyor. Tek şarjla 4 ila 5 saatlik bir süre kullanım imkanı sağlıyor ve dışarıdan gelen gürültüyü engelleyebiliyor olması da telefon görüşmelerinizin kalitesini bir tık üste çıkarıyor.

Anker SoundCore Liberty Neo

20 saat kullanım olanağına sahip olan Anker SoundCore Liberty Neo, devasa kullanım süresi sayesinde en iyi kulaklıklar listemize girmeye hak kazanıyor. BassUp teknolojisi ile birlikte, çalan müziğin bir analizini yapıyor ve düşük frekansları otomatik olarak yoğunlaştıran bir algoritma kullanıyor. Grafen sürücüleri sayesinde çıkan ses oldukça gelişmiş bir netliğe sahip oluyor. Hafif tasarımı kulağınızı ağrıtmazken, GripFit teknolojisinin bulunması, kulaklığın kulağa oturmasını sağlarken kişi hareket ediyorken kulaklığın yere düşmesini engelliyor.

Sony WF – SP900

Spor kulaklığı da sayılan Sony’nin WF – SP900 modeli, 4 GB dahili depolama alanıyla dikkat çekiyor. Suya dayanıklı olan bu cihaz, 2 ila 3 metreye kadar dalış yapabilmenize bile olanak tanıyor. Ayrıca yay şeklindeki destek özelliğiyle birlikte kulağa tam oturuyor ve toza olan dayanıklılığı da her ortama uygun olmasını sağlıyor.

Xiaomi Redmi Airdots

Pasif gürültü azaltma ve 10 metreye kadar uzun mesafelerde kullanıma olanak sağlayan bu cihaz, toz ve su geçirmeyen bir yapıya sahip. Ter önleme özelliği, spor yaparken kullanıma uygun hale getiriyor ve rakiplerine kıyasla bir nebze düşük performansı olsa da uygun fiyat grafiğiyle tercih edilebilecek en iyi fiyat performans bluetooth kulaklıkları arasında yerini alıyor.

JBL Tune T220

Hafif tasarımı ile birlikte oldukça rahat bir kullanım sunan JBL Tune 220, 12,5 mm’lik sürücüleriyle sesi oldukça net bir şekilde kulağınıza iletiyor. 3 saat aralıksız müzik dinleme olanağı sunan bu cihaz, şarj kutusunun kapasitesi ile birlikte 16 saate kadar ek kullanım süresi sunar ve kişi hareket halindeyken de oldukça kaliteli bir performans gösteriyor.

Philips Upbeat

Philips’in bu kablosuz kulaklıkları, şarj kutusuyla birlikte 14 ila 15 saat bir kullanım olanağı sunuyor. Kutusu yanınızda olmasa da tek şarjla 4 ila 5 saate kadar kullanmak mümkün. Oldukça rahat ve hafif tasarımı, sevdiğiniz müzikleri rahatsız olmadan dinlemenizi sağlıyor. Özel geliştirilen akustik sürücüleri de müzik deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarıyor ve onu en iyi bluetooth kulaklıklardan biri yapıyor.

JBL T500BT Kulaküstü Bluetooth Kulaklık

JBL’in bütün Bluetooth kulaklıkları, JBL Pure Bass gibi kendine has özelliği ile sizi gün boyu konserde gibi hissedeceğiniz bir atmosfere sokuyor. En iyi kulaküstü bluetooth kulaklıklardan olan bu kulaklığın üzerindeki tuşları kullanarak dinlediğiniz müziği kontrol edebilir, ek olarak gelen çağrıları de dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Ayrıca, Siri ve Google Asistan uyumlu olması da kullanılabilirliği artıran özelliklerden. Üstelik, katlanabilen yapısı taşımayı kolaylaştırır ve çantanıza rahatlıkla sığar. JBL, bluetooth kulaklık önerileri listemizde şarj gücü ile öne çıkan bir ürün. Tam şarjla 16 saate varan oldukça iyi bir kullanım süresine sahip olan bu cihaz sadece 5 dakika şarj edildiğinde 1 saat kullanılabiliyor.

Apple AirPods 2. Nesil

Apple markasının 2. nesil AirPods kulaklığı, diğer seçeneklerimizin birçoğundan daha pahalı bir kulaklık. Ancak, Apple ürünlerini seven ve tercih edenlere önerebileceğimiz bir model. Şarj kutusu ve kulaklık tam şarj edildiği takdirde aralıksız bir güne kadar kullanım süresi var. Ancak, yukarıdaki maddelerimizde yer alan Apple’ın bir üst model kulaklığı olan AirPods Pro’da pil kapasitesinin daha yüksek olduğunu belirtmekte de fayda var.

Samsung Level U Pro

En iyi bluetooth kulaklıklar listemizin son üyesi olan Samsung’un Level U Pro modeli, sahip olduğu iki güçlü hoparlör sayesinde oldukça net ve dengeli bir ses deneyimi sağlarken, yaka bandı tasarımı da kolayca çıkarıp takabilmenizi sağıyor ve bu iki özellik onu; telefon görüşmesi için en iyi bluetooth kulaklık yapıyor. Sound with Me özelliği ile sevdiğiniz şarkıları arkadaşlarınızla bluetooth üzerinden paylaşabilirsiniz. İki dahili mikrofonu ile telefon görüşmesi sırasında deneyiminizi maksimum seviyeye çıkarıyor.