62. Uluslararası Bursa Festivali, Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza'nın sahne aldığı unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen festival, farklı müzik türlerinin ustalarını bir araya getirdi.

Festivalde ilk olarak sahne alan dünyaca ünlü neyzen, besteci ve yapımcı Mercan Dede, semazen gösterisi eşliğinde büyüleyici bir performans sergiledi. Ardından, enerjik sahne şovları ve alev gösterileriyle Hayko Cepkin izleyicileri coşturdu. Hayko Cepkin'e sahnede Ceza da katıldı ve ikilinin düeti seyircilerden büyük alkış aldı. Ceza'nın “Sus pus”, “Yerli Plaka” ve “Panorama Harem” gibi hit şarkılarına hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Konserin sonunda ise üç sanatçı birlikte “Aldırma Gönül” şarkısını seslendirdi.

Farklı müzik türlerinin buluştuğu bu eşsiz konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Mercan Dede'nin ney performansı, Hayko Cepkin'in rock müziği ve Ceza'nın rap şarkıları geceye damgasını vurdu. İzleyiciler, konser boyunca coşku dolu anlar yaşadı ve sanatçıları ayakta alkışladı.

Bu nadir buluşmada, dünya müziğinin saygın isimlerinden Mercan Dede, Türkçe rock müziğinin önde gelen ismi Hayko Cepkin ve Türkçe rap sahnesinin ustası Ceza, benzersiz bir performans sergileyerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. 62. Uluslararası Bursa Festivali, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyarak, festivalin bu yılki en görkemli etkinliklerinden birine sahne oldu.

Gecenin sonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, sanatçılara teşekkür ederek festival plaketi takdim etti.