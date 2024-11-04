Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde meydana gelen yangında, 15 ton buğday ve 500 adet balya kül oldu.

Alınan bilgiye göre; Sultaniçe köyü yakınlarındaki bir çeltik tarlasındaki saplar yakıldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle tarlanın yakınındaki bir çitlikteki binaya sıçradı. Buğday ve saman balyalarının bulunduğu binayı saran alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Üreticilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, binadaki 15 ton buğday ile 500 adet balya yandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.