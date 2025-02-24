2024 yılının yaz mevsiminde yaşanan kuraklık ve hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi sebebiyle kuruyarak beyaza bürünen Enez’e bağlı Karaincirli köyü sahili yakınlarındaki Tuz Göleti’nin bu görüntüsü, paramotor pilotu Yılmaz Özkaya tarafından da havadan görüntülenmişti. Trakya genelinde geride kalan aylarda yağmurların ardından kar yağışlarının da etkisini göstermesiyle, debilerinde düşüşlerin yaşandığı göletler yeniden dolmaya başladı.

Bu göletlerden biri olan ve sulama amaçlı kullanıldığı belirtilen Karaincirli köyü sahilindeki Tuz Göleti’nin son hali paramotor pilotu Özkaya tarafından yeniden havadan görüntülendi. Yılmaz Özkaya, göletin yeniden suyla dolduğunu söyledi.

(İG-MEF-