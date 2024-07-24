Enez eski Devlet Hastanesi yeri yıkımı gerçekleştirilip, yerine üç katlı yeni bina yapılacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Enez ilçesinde 1959 yılında yapılan Enez Devlet Hastanesi, 65 yıllık varlığını sonlandırdı.

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Edirne İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan yeni Adliye ve Kaymakamlık binası, eski Enez Devlet Hastanesi yerine yapılacağını açıkladı.

Binanın yıkımının gerçekleştirildiğini belirten Kaymakam Tutal, "İki yıllık bir süre zarfında bitecek. Enez'e şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Yeni binanın 2 bin 900 metrekare bir alana yapılacağı Kaymakamlık, Adliye, Nüfus, Tapu ve Maliye'nin yine burada hizmet vereceği öğrenildi.