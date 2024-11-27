Kendisi gibi engelli bir şahsı 2021 yılında öldüresiye döverek gündem olan şahıs, cezaevinden firar ederek kaçtığı Yalova’daki evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 5 ilde 8 farklı suçtan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat K., 2021’de Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendisi gibi işitme engelli genci öldüresiye döverek Türkiye gündemine oturmuştu. Olay sonrası Fırat K. tutuklanmıştı. 2 ay önce cezaevinden firar eden şahıs, Yalova’da 2 aydır saklandığı evinde yakalandı.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, "Aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda; 5 ayrı ilde işlediği 8 farklı suçtan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, daha önce şiddet görüntüleri sosyal medya ve haberlere konu olan, cezaevinden 2 ay önce firar eden F.K. isimli şahsın, ilimize geldiği tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla yakalanarak Kandıra Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir" denildi.