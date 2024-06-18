Meclis’e sunulacak vergi paketine, engelli ailelere ‘vergi mirası’ yükleyecek bir maddenin eklenmesi bekleniyor. Buna göre, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf araç satın alan aile, engelli yakınının vefatı halinde kendisine kalan aracın ÖTV’sini tümden ödemek zorunda kalacak.

Önce 1.600 cc’yi geçemez denilerek motor silindir hacmiyle sınırlandırılan araç hakkına daha sonra limit sınırlaması getirilmişti. Bu sınırla ÖTV ve KDV dahil satış fiyatı 1 milyon 591 lirayı aşan araçları engellilerin alması yasaklanmıştı. Ayrıca kullanıcı sayısı 3 kişiyle sınırlandırılan araçların engellinin ikamet ettiği il dışında sürekli kullanımına da yasak getirilmişti. Şimdi de engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu ve 5 yılda bir araç alma hakkının 10 yıla çıkarılması gibi yeni zorunluluklar getirilmek isteniyor.

Kaynak: Haber merkezi