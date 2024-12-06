İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda hafta boyu farkındalık yaratan etkinlikler düzenledi. Engellilerin eserlerinden oluşan sergiler, farkındalık parkurları, otizmli müzisyenlerin müzik performansı ve çok sayıda etkinlik, havaalanı yolcularına ve personeline farkındalık kazandırdı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 2-6 Aralık tarihleri arasında İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda yolculara ve personele yönelik farkındalık etkinlikleri düzenledi. Önceki yıllarda yapılmış yarışmalara katılan ve ödül alan eserlerin yer aldığı Geleneksel Engelsiz İzmir Karikatür Sergisi ve yıl boyunca branş derslerinde üretilen ürünlerin sergilendiği Seramik ve El Sanatları Sergisi hafta boyunca havaalanında sergilendi. Ayrıca engelli hakları, engelliliğe ilişkin tanımlar ve kavramlar, erişilebilirlik standartları gibi konuların tartışıldığı Erişilebilirlik Çarkı Atölyesi düzenlendi.

Muhteşem müzik performansı Engelli istihdamına destek olan İstihdam Ofisi’ne kayıtlı otizmli müzisyenler Özge Çeltik ve Cem Vardarcı ise seslendirdikleri şarkılarla yolcuların adeta müzik ziyafeti sundu. Farkındalık Atölyesi kapsamında da engellilerin gündelik yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara karşı toplumun tüm kesimlerinde farkındalığı ve toplumsal duyarlılığı artırmak için uzmanlar rehberliğinde farkındalık eğitimleri verildi. Öte yandan ‘Sokak farkındalığı’ çalışması yapılarak havaalanı personelinin tekerlekli sandalye ile parkurdan geçmesi sağlandı. Etkinlikler kapsamında havaalanı personeline işaret dili eğitimleri verilirken İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin engellilerden oluşan boccia takımı da gösteri düzenledi.