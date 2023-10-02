Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli çocukların sosyalleşmeleri ve birlikte güzel vakit geçirmeleri için düzenlenen “Engelsİzciler” kampının bu yıl ikincisi düzenlendi. Marmaris Asparan Kamp alanında yapılan etkinlikte çocuklar iki gece kamp yaparken İzcilik faaliyetlerinde bulundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Kısa Mola Merkezleri ile sosyal projelere devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı daha sonra Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de hizmete sunduğu Kısa Mola Merkezleri’ndeki engelli bireyler için 2018 yılında da Engelsİzciler Projesi hayata geçirildi.



“Engelsİzciler” projesi ile Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin ve engellisi olan ailelerin sosyal hayata katılımını sağlamak, engelli vatandaşların kişisel gelişimlerini ve becerilerini İzcilik vasıtasıyla arttırabilmesini amaçlıyor. 2023 yılında Engelsİzciler ilk kampı 13-15 Haziran tarihleri arasında ikinci kampı da 26-28 Eylül tarihleri arasında Asparan’da yaptı ve kampta 18 engelli bireye izcilik eğitimi verildi.

Asparan Kamp Alanında yapılan ve Temel Liderlik Eğitimi alan uzman personel tarafından verilen izcilik eğitimiyle engelli çocuklar keyifli vakit geçirdi ve farklı etkinliklere katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi “Engelsİzciler” projesi kapsamında izci adayı engelli bireylere yaz ve kış kampları, çevreyi tanıtıcı geziler, çeşitli farkındalık yaratıcı faaliyetler, şehirlerarası ve uluslararası izci kampları düzenlemeye devam ediyor.