Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) Ağustos Ayı Encümen Toplantısı, Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aslan, Mustafakemalpaşa Belediye Meclis Üyesi Ramazan Sevim, Mudanya Belediye Meclis Üyesi Tuncay Kocabıyık, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Sarsıcı ve HAGEL temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda, Bursa ve ilçelerindeki hayvancılık sektörünün mevcut durumu ele alınarak, belediyelerin ortak projeler aracılığıyla sektöre nasıl katkı sunabileceği konusunda görüş alışverişi yapıldı. Talepte bulunan ilçelere gerekli desteklerin verilmesine yönelik kararların alındığı toplantıda, HAGEL’in önümüzdeki dönemde kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirmeyi planladığı projeler de gündeme geldi.

Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tarım ve hayvancılığa verdikleri önemi dile getirdi. Kırsal kalkınmanın önemine vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer Belediyesi olarak bu konuda hayata geçirilebilecek iş birliklerine ve ortak projelere her zaman hazırız” dedi.

Toplantının ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, HAGEL heyetini makamında ağırladı.