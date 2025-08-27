2025 Hentbol Erkekler Süper Kupası’nı kazanan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasını Nilüfer’e getirdi. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde düzenlenen coşkulu kutlamaya, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, başantrenör İlknur Kurtuluş, takım oyuncuları, teknik ekip, kulüp yöneticileri ve çok sayıda Nilüferli katıldı. Takım, büyük gururla kazandığı kupayı Başkan Şadi Özdemir’e sundu.





Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir yaptığı konuşmada, tüm ekibe teşekkür etti. Büyük mücadeleler sonucunda takımın bunu hak ettiğini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Hepsine helal olsun. İlk defa Bursa’da Hentbol Süper Ligi’nde ikinciliği ve Süper Kupa’yı aldık. Beni de hentbol sevdalısı yaptılar. Ekip olmadan başarı elde etmek çok zordur. Sezon boyu müthiş bir emek verdiler. Şampiyonluğu buraya taşıdıkları için hepsini yürekten kutluyorum” dedi.





BİR EKOL YARATIYORUZ

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ise İlknur Kurtuluş ve takım ile güzel bir yol yürüdüklerini söyledi. Or, “İnanıyorum ki Bursa Nilüfer hentbolun başkenti olacak. Bir ekol yaratıyoruz. Başkanımız Şadi Özdemir ve yöneticilere destekleri için teşekkür ederim” dedi.





Türkiye Hentbol tarihinde kupa kazanan ilk kadın baş antrenör olan İlknur Kurtuluş, başarının ardından kendisine destek olan ekibine teşekkür etti.