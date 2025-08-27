Kayseri Talas Belediyesi’nin düzenlediği “Malazgirt’ten Dumlupınar’a Zafer Haftası Etkinlikleri” kapsamında Talas Millet Bahçesi’nde sahne alan Grup Şantiye, vatandaşlara unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

KAYSERİ (İGFA) - Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konserde alandaki vatandaşlar da hep birlikte şarkılara eşlik ederek coşkuya ortak oldu. Program, Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan söyledikleri “Ölürüm Türkiyem” türküsüyle sona erdi.

Başkan Yalçın, etkinliğe emek verenlere ve katılan tüm hemşehrilerine teşekkür ederek şunları söyledi:

“MİLLİ BİLİNÇLE BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI”

“Aziz milletimizin tarih boyunca yazdığı destanları gelecek nesillere aktarmak en önemli görevlerimizdendir. Malazgirt’ten Dumlupınar’a uzanan bu zaferler, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergesidir. Bizler Talas’ta, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılayan değil aynı zamanda çocuklarımızın, gençlerimizin milli bilinçle yetişmesine katkı sağlayan bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz.”

Başkan Yalçın, etkinliklerle hem kültürel hayatı zenginleştiriyor hem de Talas’ın yaşam kalitesini yükselttiklerini belirterek, “Çünkü bizler için belediyecilik yalnızca altyapı ve hizmet değil, aynı zamanda bir milletin değerlerini, ruhunu ve geleceğini yaşatmaktır. Hafta boyunca sürecek konser ve film gösterilerimize tüm hemşehrilerimizi bekliyor, bu birlik ve beraberlik duygusunu hep birlikte yaşatmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.