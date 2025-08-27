Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nda boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Remzi Bayram getirildi. Uzun yıllardır Orhangazi Kooperatif Başkanlığı’nı yürüten Bayram, yeni görevlendirmede Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız’ın ekibine katıldı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nda Mayıs ayından bu yana yaşanan yenilenme süreci, Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Remzi Bayram’ın da Yönetim Kurulu’na dahil olması ile tamamlandı. Başkan Ali Yıldız, yeni Yönetim Kurulu ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Remzi Bayram’ın da aramıza katılmasıyla daha da güçlü bir temsil yapımız olacaktır. Marmarabirlik’te artık daha vizyoner ve daha şeffaf bir yönetim anlayışı hakim. Her kooperatifimiz ve her ortağımız bizim için eşittir. Hiçbir şey Marmarabirlik’ten öncelikli değildir. Bizler Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak eşitlik ve adalet ilkeleri ışığında tüm dikkatimizi yaklaşan kampanya dönemine ve ürün alımlarına yönlendirdik. Üretici ortaklarımız için tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalıştığımızı vurgulamak isterim."

Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nun yeni listesi ise şu şekilde oluştu:

"Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Başkan Vekili Mustafa İlgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Dinç, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı, Yönetim Kurulu Üyesi Enis Edin ve Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Bayram."