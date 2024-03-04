DOSTUM Doğa Sporları ve Turizm Merkezlerinde dernek üyelerinin yoğun ilgisi ile gerçekleşen 2. olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan için oybirliğiyle görevine devam kararı alındı. Toplantıda İNOBDER üyelerinin yeni Yönetim Kuruluna verdiği güven ve destek için teşekkür eden Başkan Engin Aktay, sürdürülebilir olta balıkçılığı için, amatör balık avına gönül veren herkesin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu balık avlama limitlerine uyulmasına ve yasak zamanlarda amatör balıkçılık yapılmamasına dikkat çekti.
Yapılan seçim sonrası İNOBDER 'in Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu;
Engin Aktay (Başkan), Ertan Güney, Özcan Şen, Tayfun Aydemir, Aydın Hacıoğlu, Alican Öztürk ve Mustafa Çelik olarak belirlendi.

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Kaynak: Haber merkezi