Komşularıyla mahkemelik olan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada, sanıklar hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından beraat etti. Ancak Engin Polat, "Birden fazla kişiyle gece vakti konut dokunulmazlığı ihlal" suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Haziran 2023 tarihinde, Polat çiftinin komşuları M.S.A. ve E.A. ile yaşadığı park kavgası sonrasında gerçekleşti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat için ise 11 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanıklar ve müştekiler katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Müşteki avukatları, tarafların uzlaştığını belirterek davanın düşmesini istedi.

Sanık avukatı ise, Dilan Polat'ın üzerine atılı suçları işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını ve sadece müştekilerin beyanlarıyla yargılama yapılmasının yanlış olduğunu savundu. Mahkeme, müşteki tarafın şikayetçi olmaması nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Dilan Polat, "tehdit" suçundan beraat ederken, Engin Polat, "birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ceza aldı. Mahkeme, cezanın ertelenmesine ve Engin Polat’ın 2 yıl süreyle denetim altında tutulmasına hükmetti.