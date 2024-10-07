Ümraniye Belediyesi’nin Aktif Yaş-Al Projesi kapsamında iki kuşak bir araya geldi. Düzenlenen atölye çalışmalarıyla gençler ve yaşlı bireyler sosyal bağlarını güçlendiriyor.

Ümraniye Belediyesi’nin yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve toplumsal katılımlarını desteklemeyi amaçlayan “Aktif Yaş-Al Projesi” çerçevesinde, Yaşlı Hizmet Birimi tarafından düzenlenen özel bir etkinlikte iki kuşak bir araya geldi. Ümraniye’de bağımsız yaşamını sürdüren ancak sosyal, fiziksel veya zihinsel destek ihtiyacı duyan yaşlı bireyler ile gönüllü gençlerin katıldığı atölye çalışması renkli görüntülere sahne oldu.

Atölye çalışmaları, gençlerin yardımıyla yaşlı bireylerin zihinsel ve fiziksel sağlıklarını desteklemenin yanı sıra, yeni beceriler kazanmalarına ve özgüvenlerini artırmalarına katkı sağladı. Proje kapsamında sürdürülen bu çalışmalar, topluluk içinde aktif yaşlanma modeline vurgu yaparak, yaşlı bireylerin topluma daha güçlü bir şekilde katılımını hedefliyor.

Aktif Yaş-Al Projesi, topluluk destek ağları ve gönüllü programları sayesinde gençlerle yaşlılar arasında köprüler kurarken, yaşlı bireylerin sosyal bağlarını güçlendiriyor ve toplumsal katkılarını artırıyor.