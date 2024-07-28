Çekya’nın Pardubice şehrinde 12-16 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen “Çekya Open 2024 Zeka Oyunları Şampiyonası’nda” Türkiye’yi temsil eden 11 yaşındaki Enis Engin bir ikincilik ve iki üçüncülük kazanarak Türkiye’ye gurur yaşattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin İpsala İlçesi Karaağaç köyünde yaşayan Enis, sınıf öğretmeni Hasan Uzun' un yönlendirmesi ile zeka oyunları oynamaya başladı. Gençler Bestemşe Blitz Kategorisinde ikinci, Gençler Türk Mangalası ve Gençler Dokuzkumalak Blitz Kategorilerinde üçüncü olmaya hak kazandı.

Enis yaptığı açıklamada; “Bu oyunları öğretmenimle okulda teneffüslerde oynayarak 8 yaşındayken öğrendim. Sınıfımızı zeka oyunları atölyesine çeviren öğretmenimiz ,soğuk kış günlerinde bahçede oyun oynama imkanımız olmadığı için, okul içinde eğlenceli vakit geçirmemiz için bize birçok zeka oyununu profesyonelce öğretmeye başladı. Bize bu oyunları çok iyi oynadığımızı söylüyordu fakat biz okulumuz dışında kimseyle oynamadığımız için bunun farkında değildik. Katıldığımız ulusal yarışmalarda ben ve benim gibi bir çok arkadaşım, il genelinde ve ulusal yarışmalarda başarılar almaya başlayınca kendimize inanmaya başladık. Ben ve birçok arkadaşım gelecek turnuvalarda yarışabilmenin hayalini kurmaya başladı. Ben de aynı hayalle 4 yıldır oynuyorum. Kasım 2023'te Othello Dünya Şampiyonası’nda İtalya'nın Roma şehrinde ülkemizi temsil etmiş ve Gençler Kategorisinde 10. olmuştum. En son Çekya’ya gittik. Çekya da 1 ikinciliğim, 2 üçüncülüğüm var. Çok keyifli bir etkinlikti. Orada bulunduğum anlar, aldığım dereceler için çok mutluyum.” dedi.

Zeka Sporları ve Oyunları Konfedarasyonu Edirne İl Temsilcisi olan sınıf öğretmeni Hasan Uzun tarafından verilen eğitimler ve şu an ortaokul öğrencisi olan Enis ile çalışmalarına devam etmesi Enis'in başarı ile bu günlere gelmesindeki en büyük etken.

Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Edirne İl temsilcisi Hasan Uzun sporcusu Enis Engin şunları kaydetti:

“Enis küçük yaşlarından itibaren oyunlara ilgisi olan, problemlere karşı meraklı ve problem çözmeyi seven bir çocuk. Onun bu ilgisinin zeka oyunları oynayarak gelişimine katkı sağlayabileceğini ailesiyle paylaştım ve aile de bu hususta ona gereken ilgiyi gösterdi. Ailelerin çocuklarının ilgisini desteklemeleri onların gelişimi için çok değerli ve biz bunun Enis ile ne kadar değerli olduğunu gördük.Enis Othello Dünya Sampiyonası’na ülkemiz adına katılan ilk sporculardan biriydi ve başarılı bir yarışma çıkarmıştı. Onun sakinliği ve ilgisinin en son Çekya Pardubice kentinde yapılan Çekya Open 2024 Dünya Şampiyonası’nda da ona başarı getireceğine inanıyordum. Enis Czech Open 2024'te Romanya, Kırgistan,Kazakistan ,Macaristan, ABD, Çekya, İtalya’dan ve çeşitli bir çok ülkeden katılan oyuncuyla yarıştı. Bu yarışta çok şey kazandı. Farklı kültürden insanlarla etkileşim kurdu. Farklı kültürleri tanıdı. Çeşitli dostluklar elde etti. Yabancı dilini geliştirme fırsatı buldu ve yabancı dil konuşabilmenin keyfini çıkardı. Sporcu disiplini kazandı ve oyunlara bakış açısı profesyonelleşti. Kazanma hırsını bir kenara bırakıp sakince düşünmeyi, rakiplerinden de bir şeyler öğrenebileceğini keşfetti. Hepsinden öte eğlendi. ”.