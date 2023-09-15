Gazeteci-Yazar Enver Aysever’in İnegöl ile ilgili söylediği sözler sosyal medya da viral oldu. İnegöl seçmeni için ‘gerici’ tabirini kullanan Aysever’e kısa sürede tepkiler yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl sancınızı anlıyoruz ama nafile. İnegöl halkına ettiğiniz hakaretleri size geri iade ediyorum” dedi.

Paylaştığı videoda seçimi değerlendiren Yazar Enver Aysever, şu ifadeleri kullandı;

“Bursa kıl payı kaçıyor. Biliyorsunuz İnegöl seçmeni orada ağır gericilik yapıyor. AKP’nin peşine takılıyor. Bursa’da çok iyi hazırlandı. CHP Bursa için çok iyi hazırlandı. Ancak Bursa’da bir türlü o İnegöl ve yerleştirilmiş gerici kadro bir türlü aşılamıyor. Müthiş bir mücadele veriliyor. Burun buruna, kafa kafaya gidiliyor, olmuyor. Ama bu sefer Mustafa Bozbey’in çok iyi hazırlandığını ve almak için her şeyi yapacağını görüyoruz. Olabilir, imkansız değil ama çok zor.”

Paylaştığı videoya kısa sürede yüzlerce tepki mesajı yağdı.