“HALK TV’NİN TAPUSU CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİNDİR”

Aysever, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin parasıyla, yani devletten aldığı, yani seçmenlerin parasıyla ödüyor. Dolayısıyla Halk TV’nin tapusu Cumhuriyet Halk Partisi’nindir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçmeninindir.” dedi. Gezi Direnişi sırasında Halk TV’nin popülaritesinin arttığını hatırlatan Aysever, bu süreçte kanalın etkisinin fark edilmesiyle bazı isimlerin bu gücü kullanmaya çalıştığını iddia etti.

"HALK ARENASI" PROGRAMI CHP’Lİ BELEDİYELER TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ

Aysever yaptığı açıklamalarında, Uğur Dündar’ın sunduğu "Halk Arenası" programının CHP’li belediyeler tarafından finanse edildiğini öne sürerek, “Uğur Dündar ben para almıyorum diyor ama ekibinin tamamı, yani oraya gitme, konaklama, yeme içme bütün giderler dahil belediyelere yaptırılıyor. Bazıları da zorla yaptırılıyor.” dedi.

ŞABAN SEVİNÇ, MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI’NI TEHDİT ETTİ

Aysever, Şaban Sevinç’in Mudanya Belediye Başkanı’nı tehdit ettiğini öne sürdü. İddiaya göre, belediye başkanı Yılmaz Özdil’in programa çıkmasını istemedi, çünkü Özdil’in daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiğini ifade etti. Aysever, bu duruma karşılık Sevinç’in tehdit yoluna başvurduğunu ve belediye başkanının bu tehdide boyun eğmediğini dile getirdi.

“HARAÇ KESTİNİZ!”

Ayrıca Aysever “VIP uçaklarına gittiniz, 5 yıldızlı otellerde kaldınız, belediye size tüm finansmanları sağladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin televizyonu olmak gücüyle belediyeleri ve Uğur Dündar’ın da gücüyle bir anlamda biraz da haraca kestiniz.” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Uğur Dündar’ın parti içi meselelere dahil olmasından rahatsız olduğunu belirten Aysever, “Şaban Bey’e Uğur Dündar’ın program yapmasını istemediğini, Uğur Dündar’ın İzmir’de ve Türkiye’de özellikle parti içi meselelere karıştığını ve partiyi dizayn etmeye çalıştığını ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın seçilmesinde dayatma yaptığını söyledi.” diye konuştu.