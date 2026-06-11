Yargıtay, çıraklık ve stajyerlik sürelerinin emeklilik hesabına dahil edilmesiyle ilgili önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, çıraklık döneminde geçen çalışma günlerinin uzun vadeli sigorta kapsamında değerlendirilerek emekliliğe sayılmasına yönelik yerel mahkeme kararını bozdu.

ÇIRAKLIK DÖNEMİ İÇİN DAVA AÇTI

Dosyaya konu olayda, 1987-1989 yılları arasında 16 yaşındayken Makine Kimya Endüstrisi'nde (MKE) çırak olarak görev yapan bir kişi, söz konusu dönemdeki çalışmalarının zorunlu sigortalılık kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bu sürelerin emeklilik hesabına dahil edilmesi talebiyle iş mahkemesine hizmet tespiti davası açıldı.

YEREL MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ

İlk derece mahkemesi, davacının ilgili dönemde ağırlıklı olarak üretime yönelik faaliyetlerde bulunduğunu, çalışma süresinin meslek eğitimi kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olduğunu belirterek talebi kabul etti. Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı yerinde buldu.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine uyuşmazlık Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin gündemine taşındı.

YARGITAY EĞİTİM UNSURUNA DİKKAT ÇEKTİ

Kararında hizmet tespiti davalarının özel hassasiyetle ele alınması gerektiğine işaret eden Yargıtay, çıraklık dönemindeki faaliyetlerin temel amacının meslek eğitimi olduğunu vurguladı.

Yüksek Mahkeme, öğrencilerin uygulamalı üretim veya yapım işlerinde yer almalarının eğitim sürecinin doğal bir parçası olduğuna dikkat çekti. Kararda, bu çalışmaların görünüşte sigortalı işçilerin yaptığı işlerle benzerlik taşısa bile ağırlıklı olarak öğrenim kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

EMEKLİLİK HESABINA DAHİL EDİLMEDİ

Yargıtay, eğitim amacı taşıyan çıraklık faaliyetlerinde hizmet akdinin varlığından söz edilemeyeceğini belirterek bu süreçte geçen sürelerin uzun vadeli sigorta kolları kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaştı. Bu gerekçeyle yerel mahkemenin emeklilik hesabına ilişkin kabul kararı bozuldu.