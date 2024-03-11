Epilepsi nöbetler beyindeki anormal elektriksel dürtülerden kaynaklanır. Beyin gücü çalışıyor. Bu elektriksel aktivitede herhangi bir anormallik varsa, nöbetler meydana gelir. Yapılan araştırmalara göre, yetişkinlerin% 2’sinde epileptik nöbetler görülmektedir. Nöbet bozuklukları epileptik nöbetler, epileptik olmayan nöbetler, semptomatik nöbetler ve psikojenik nöbetler gibi farklı türlerde ortaya çıkar. Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi’ne göre, nöbet tedavileri genellikle antikonvülzanlar ve sakinleştirici içerikli ilaçlar. İlaçlara ek olarak, epilepsi tedavisinde bazı bitkisel çözeltiler kullanılmaktadır.

Epilepsiye Ne İyi Gelir?

1.Kava Bitkisi

Kava bitkisi öncelikle anksiyete tedavisinde kullanılır. Kava da geleneksel epilepsi tedavisinde kullanılır ve sedasyon yatıştırıcıdır. Kava aslında karabiber ailesinin bir üyesi ve genellikle Güney Pasifik Adaları’nda yetiştiriliyor. Kava bitkisi ayrıca tabletlerde satılır ve meyve suyu, içecek ve topikal çözümler sağlamak için kullanılır. Bu, karaciğer yetmezliğine yol açabilir ve bu yüzden dikkatli kullanılmaz. Nöbet bozukluğu tedavisi için kullanılmadan önce bir doktora danışılmalıdır.

2.Kedi otu

Kedi anti-epileptik özelliklere sahiptir ve aynı zamanda yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Geleneksel olarak uyku bozukluğu tedavisi için yıllardır kullanılmaktadır. Kediler ayrıca epilepsi hastaları için çok yararlıdır. Bilimsel bir çalışma olmamasına rağmen, kısa bir süre kullanılması önerilir. Uzun süreli kullanımda bazı yan etkiler olabilir. En sık görülen yan etkiler baş ağrısı, uykusuzluk ve uyuşukluktur. Hamile kadınlar ve özellikle emziren kadınlar kesinlikle tavsiye edilmez. Sinir sistemini yavaşlatan bir etkiye sahiptir. Bu nedenle herhangi bir ameliyattan önce alınmamalıdır. Sığır, bir doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

3.Papatya

Papatya, merkezi sinir sistemini sakinleştirmeye yardımcı olan bitkisel bir çözümdür. Yapılan araştırmalara göre, Papa’nın sağlık problemlerini tedavi etmek için kullanılan iki biçim vardır: Alman papaty ve roman papatisi. Alman patlamış mısır en çok kullanılan türdür. Papatya genellikle çay olarak alınır ancak aynı zamanda bir tablet veya kapsül olarak da alınabilir. Papatya alerjisi olan kişiler için ölümcül sonuçlara neden olabilir. nefes darlığı ve anaflaksi gibi yan etkilere ve deri döküntülerine neden olabilir. Bu nedenle, kullanmadan önce bir alerji testine sahip olmak yararlıdır.

Epilepsi için vitaminler?

Beyin travması veya diğer altta yatan nörolojik rahatsızlıklardan dolayı epileptik nöbetler olabilir. Epilepsi hastaları günlük hayatta nöbet oluşumunu azaltmak için anti-epileptik ilaçlar alırlar. Bu ilaçlarla yaşamak oldukça zor olabilir. Çoğu zaman bu ilaçlar yan etkilere neden olabilir. Vitamin tedavisi anti-epileptik ilaçlarla birlikte kullanıldığında, bu yan etkilerin oluşmasını engellerken, nöbetlerle mücadeleye yardımcı olabilir. Vitamin takviyeleri doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

1.B vitamini

100-200 mg B12 günlük alınabilir. Veya vücut ağırlığına göre kilogram başına 20-50 mg B6 alın. B vitaminleri sağlıklı beyin fonksiyonlarını destekler ve amino asitleri içerir. B vitaminleri, beynin kimyasal yapısını melatonin ve serotonin üreterek destekler. Bu iki hormon, uyku ve akıl hastalıkları için çok yararlıdır. B12 ve B6 takviyeleri, bazı ilaçların emilimini azaltabilir. Bu nedenle doktora danışarak kullanılmalıdır.

2.E Vitamini

Vücudun E vitamini ihtiyacını karşılamak için günlük 400 mg E vitamini alınabilir. E vitamini, epilepsi vakalarının başlangıcında nöbetlerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Yine, E vitamini çocuklarda nöbet aktivitesini durdurmaya yardımcı olur ve yetişkinlerde nöbet riskini azaltır. Ogunmekan AO, MD’nin standart ilaç tedavisine cevap vermeyen çocuklarda yaptığı 1989 tarihli bir araştırmaya göre, tedavi rejimine E vitamini eklenmesi nöbetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır.

3.D vitamini

D vitamini de diyete dahil edilmelidir. Bir kalsiyum içeren multivitamin takviyesi de yapılabilir. Kullanılan epilepsi ilaçları vücuttaki bu vitaminlerin yokluğuna yol açabilir. Vitamin K ve D’nin eksikliği bağışıklık sistemini etkilerken, osteoporoz ve diş çürüğü riski artırmaktadır. Bu vitamin seviyelerinin normal tutulması, bağışıklık fonksiyonunun düzgün bir şekilde çalışmasını sağlarken aynı zamanda nöbetleri önlemeyi ve vücudun diğer hastalıklardan korunmasını sağlar.

Uyarılar

Nöbet bozukluğuna ek olarak kullanılan alternatif veya tamamlayıcı tedaviler için doktora danışılmalıdır. Bir doktor gözetiminde kullanılan ilaçlar; Ciddi komplikasyonlara neden olabilen vitamin ve ilaçların etkileşimini önler. Sadece vitamin takviyeleri epilepsi tedavisinde işe yaramamaktadır. Kesinlikle normal ilaç tedavisi sürdürülmelidir.

Juvenil Miyklonik epilepsi için bitkisel tedavi

Juvenil miyoklonik epilepsi, epilepsi vakalarının yaklaşık yüzde 7’sidir. Bu tip epilepsi, 6 ve 22 yaşları arasında daha yaygındır. Genetik faktörlerin etkisi hala tartışılmaktadır. Myiklionik epilepsi belirtileri genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar. Her nevi epilepsi normal olarak geleneksel ilaçlarla tedavi edilmesine rağmen, bitkisel ilaçlar da tedavi sürecinde tamamlayıcı bir tedavi olarak kullanılabilir. Ancak, bitkisel yöntemleri kullanmadan önce doktora danışılmalıdır.

Juvenil Miyklonik epilepsi belirtileri

Bu tür epileptik belirtiler genellikle hızlı, istemsiz kafa hareketleridir; tek bir çizgi veya tüm vücutta istemsiz hareketlerle karakterizedir. Juvenil miyoklonik epilepsisi olan kişiler genellikle uykuya dalmadan önce bacaklarında spazmlar oluşturabilirler. Juvenil miyoklonik epilepsi semptomları tek tek veya tüm vücudu etkileyen şekillerde oluşabilir. Juvenil miyoklonik epilepsinin diğer aşamalarında, diğer epilepsi hastalarında bilinç kaybı ve kasılmalar gibi krizler ortaya çıkar.