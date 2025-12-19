Nesine 2. Lig Beyaz Grupta şu ana kadar oynanan 16 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 27 puan toplayan Sultan Su İnegölspor, grupta 6. sırada bulunuyor. 16 maçta 29 gol atan, kalesinde ise 19 gol gören bordo beyazlılar, son 3 lig maçında 1 beraberlik ve aldığı 2 mağlubiyetle Play of hattından çıkarak 6. sıraya geriledi.

Teknik Direktör İsmail Güldüren, kötü gidişatı durdurmak için futbolcularıyla özel bir görüşme yaptı. Son yapılan taktik idmanı sonrası futbolcularını uyaran deneyimli teknik adamın, "Henüz kaybedilmiş bir durum yok, hepiniz başınızı kaldırın. Ben sizlere inanıyorum. Yeniden bir çıkış yakalamamız gerekiyor. Sahaya çıkın ve kim olduğunuzu herkese gösterin. Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında hata yapmanızı istemiyorum. Çıkıp maçı alalım ve İnegöl'e 3 puanla dönelim" dediği öğrenildi.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI NASIL BİR EKİP?

Bu sezon ligde oynadığı 16 lig maçında 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan İstanbul ekibi, topladığı 19 puanla küme düşme hattının 7 puan üzerinde 13. sırada bulunuyor. Son 2 haftada aldığı 2 galibiyetle moral bulan ve kötü gidişatı durduran ekip, Sultan Su İnegölspor karşısında galibiyet almak için sahaya çıkacak.

Kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı maçlarda ilginç istatistiklere sahip olan ekip, 8 iç saha maçında sadece 1 kez galip gelirken 5 maçta beraberlik , 2 maçta ise mağlubiyet aldı. 8 iç saha maçında rakiplerine 6 gol atan ekip, kalesinde ise 5 gol gördü. İç saha maçlarında katı defans hattıyla dikkat çeken Beyoğlu Yeni Çarşı, gol yollarında ise zorlanıyor. Takımın en etkili silahı ise bu sezon 6 golü bulunan 23 yaşındaki forvet Bahattin Berke Demircan.

BEYAOĞLU YENİ ÇARŞI- SULTAN SU İNEGÖLSPOR MAÇ PROGRAMI

Nesine 2. Lig Beyaz grup 17. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı- Sultan Su İnegölspor arasında oynanacak lig maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'de başlayacak. Karşılaşma Sıfır TV Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.