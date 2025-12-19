Eğitim sistemlerinin hızla dijitalleştiği günümüzde, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu vizyoner bir adım atarak Avrupa Birliği tarafından fonlanan Erasmus+ Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği projesini hayata geçiriyor. Okulun "Geleceğin Sınıfı, Hemen Şimdi" adlı projesi, geleneksel eğitim yöntemlerini geride bırakarak öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefliyor.

Öğretmenler İspanya’da "Dijital Araçlar" Eğitimi Aldılar

Projenin en önemli ayaklarından biri olan kurs faaliyeti kapsamında, okulun eğitim kadrosundan seçilen Okul Müdürü Burhanettin ÖZDEMİR, Fen Bilimleri Öğretmeni Tennur GÜNDÜZ ve İngilizce Öğretmeni Öznur EFE 24-29 Kasım tarihlerinde İspanya’nın Barselona şehrine gittiler. Katılımcılar, 5 gün süren "Eğitimde İşbirliği, İletişim, Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık (4C) için Dijital Araçlar" başlıklı yapılandırılmış kursa dahil oldular.

Bu kurs programıyla öğretmenler;

Öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayacak Web 2.0 ve Web 3.0 araçlarını kullanmayı,

Yaratıcılık, eleştirel düşünme, iş birliği ve iletişimden oluşan "4C" becerilerini ders tasarımlarına entegre etmeyi,

Yenilikçi Sınıf modeline uygun dijital içerikler üretmeyi öğrendiler.

Hedef: Öğrenci Merkezli ve Modern Bir Eğitim

Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu, bu projeyle okul bünyesinde hayata geçirilen "Yenilikçi Sınıf" modelini en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda okulda yenilikçi yöntemlerin kullanım oranını %30 artırmayı hedefleyen proje, özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin en modern eğitim materyallerine erişmesini sağlayacak.

Uluslararası İş Birliği ve Kişisel Gelişim

Proje sadece teknik becerilerle sınırlı kalmayıp, katılımcı öğretmenlerin dil becerilerini geliştirmelerini ve Avrupa’daki meslektaşlarıyla kültürel etkileşime geçmelerini de sağlayacak. Kurs sonunda elde edilen Europass Hareketlilik Belgeleri ile öğretmenlerin kazandığı yetkinlikler uluslararası düzeyde tescillenmiş olacak.

Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu, bu hamlesiyle İnegöl’de dijital eğitim ve yenilikçi sınıf uygulamalarında öncü bir kurum olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.