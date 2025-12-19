24’ten fazla ülkeden 1500 yarışmacının 78 farklı kategoride mücadele ettiği organizasyonda okul, Türk Mutfağı ekip yarışmasında birinci olarak altın madalya kazandı. Ayrıca “En İyi Lise” kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Okul öğretmenlerinden Evren Güneri ve Celal Emre Özesen, bireysel şefler kategorisinde altın madalya elde etti. İki öğretmen ve 13 öğrencinin katıldığı yarışmalarda öğrenciler toplamda 10 altın, 7 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak Bursa ve İnegöl’ü başarıyla temsil etti.

Elde edilen başarılarda emeği geçen Alan Şefi Evren Güneri başta olmak üzere, alan öğretmenleri Muhammet Uluğ, Sevgi Akça, Celal Emre Özesen, Sevde Nur Kandır, Çağla Erol, Zeynep Algül ve Ebru Acar Toprak’a teşekkür edildi.