



Olay Osmaniye Mahallesi Dere sokakta meydana geldi. Ahmet A.(81), iddiaya göre merdivenlerden inerken dengesini kaybederek merdiven boşluğuna kafa üstü düştü. Sesi duyarak evlerinden çıkan komşuları yaşlı adamı kanlar içinde görünce 112'ye haber verdiler. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ