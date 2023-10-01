Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün milli sporcusu Eray Çaylak, Bursa’da gerçekleştirilen Gençler ve Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda toplamda 218 kg kaldırarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Halter Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Gençler ve Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Salonunda gerçekleşti. 27 ilden 75 kulüp, 265 erkek, 258 bayan olmak üzere toplam 523 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonada Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün milli sporcusu Eray Çaylak 61 kg kategorisinde mücadele etti. Çaylak, koparmada 98 kg, silkmede 120 kg ve toplamda ise 218 kg kaldırarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde spor hayatını sürdüren Eray Çaylak ve kulübün Halter Antrenörü Burak Erdoğan’ı tebrik etti.