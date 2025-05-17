Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını 16 Mayıs’ta yayımladı. 66 katılımcının görüşleriyle hazırlanan ankette, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,98’den yüzde 30,35’e yükseldi. Ankette ayrıca Mayıs ve Haziran aylarına yönelik enflasyon beklentilerine de yer verildi. Bu veriler doğrultusunda memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için de ipuçları ortaya çıktı.

Memur ve Emekli Maaşları Nasıl Artırılıyor?

Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında toplu sözleşme gereği alacakları yüzde 5’lik zamma ek olarak, yılın ilk altı ayındaki enflasyon farkı kadar ilave artış alıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

4 Aylık Enflasyon Ne Durumda?

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE); ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda ise yüzde 3 oranında arttı. Böylece yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyon yüzde 13,36’ya ulaştı. Bu oranlar, Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için belirleyici olacak.

4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

4 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 13,36 oranında, memur ve memur emeklileri ise 6.95 oranında zammı şimdiden garantiledi.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası'nın anketinde enflasyonun mayısta yüzde 2.36, haziranda ise yüzde 1.77 gelmesi bekleniyor. 4 aylık enflasyona bu oranların da eklenmesiyle 6 aylık enflasyon yüzde 18.09 olacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuzda yüzde 18.09 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16.98 oranında zam alacak.