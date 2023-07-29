Balıkesir’in Erdek ilçesinde Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Erdek İlçe Müftülüğü ve TDV tarafından, Erdekli iş adamları katkıları ile Erdek Cumhuriyet Meydanında kazanlarla aşure ikramı yapıldı. Erdek İlçe Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek İlçe Müftüsü Doğan Eygün, kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı program Erdek İlçe Müftüsü Doğan Eygün’ün duası ile başladı. Daha sonra kazanın başına geçen Erdek Kaymakamı Atasoy, vatandaşlara Aşure dağıttı. Aşure yaklaşık 3000 kişiye ikram edildi.