Balıkesir’in Erdek ilçesinde trafik kazası meydana geldi, kazada iki otomobil çarpıştı. 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Erdek-Bandırma karayolu gedeve mevkinde meydana geldi. Erdek’ten Bandırmaya seyir halinde olan Hasan K. yönetimindeki yabancı plakalı araç hatalı dönüş yaptı. Bu sırada arkadan gelen Sezgin K. idaresindeki 34 JU 3312 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hasan K. kazada yaralanırken diğer sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekibi yaralıya olay yerinde müdahale etti. Hastaneye gitmek istemeyen araç sürücüsü sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Kazada araçlar da maddi hasar meydana gelirken, polis kazayla ilgili tutanak düzenledi.