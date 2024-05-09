OYAK Maden Metalürji Şirketlerinden Erdemir Mühendislik, Kuzey Amerika Bölgesi’nin en büyük demir-çelik ve teknoloji fuarı AISTech’e katıldı. 2001 yılından beri deneyimli ve uzman mühendisleri ile hizmet sunan şirket, fuardaki standında dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladı.

Demir-çelik sektörüne mühendislik çözümleri sunan Erdemir Mühendislik, 6-9 Mayıs tarihleri arasında ABD’nin Columbus kentinde düzenlenen AISTech Fuarı’na bu yıl ilk kez katıldı. Tüm ana mühendislik disiplinlerini bünyesinde barındıran şirket, fuarda; proje yönetimi, tasarım, satın alma, sözleşme yönetimi ve süpervizörlük gibi fizibilite çalışmalarından tesisin devreye alınmasına kadar geçen süreçte sunduğu yenilikçi çözüm önerilerini tanıttı. 70’i aşkın ülkeden 16 bin 600 üyeye sahip Demir Çelik Teknolojileri Derneği (AIST) tarafından organize edilen etkinlik, Kuzey Amerika Bölgesi’nin en büyük demir-çelik teknoloji konferansı ve fuarı olma özelliğini taşıyor.

İnovatif çözümler sunuyor

Yapılan açıklamaya göre, 2001 yılından bu yana deneyimli ve uzman mühendisleri ile müşterilerine hizmet sunan şirket, değer oluşturan projeler üretmek, nitelikli ve inovatif çözümler geliştirmek hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. 2020 yılında Erdemir Mühendislik bünyesinde kurulan Ereğli ve İskenderun Tasarım Merkezleri’nde bulunan yaklaşık 200 mühendis, tasarımcı ve teknisyenin çalışmaları ile toplam 48 tasarım projesi, 30’a yakın patent ve faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. Yetkin mühendis ve tasarımcıları ile faaliyet gösteren Tasarım Merkezleri’nde; projelerin tüm mimari, inşaat, borulama, mekanik, elektrik, otomasyon ve enstrümantasyon tasarımları yapılıyor. Erdemir Mühendislik Tasarım Merkezleri, yatırımların hayata geçirilmesinin yanı sıra Türkiye’de mühendisliğin endüstriyel tasarım alanında gelişimini de destekliyor.

Türkiye’nin önde gelen çelik üreticilerinden Erdemir ve İsdemir’e tasarım çalışmalarının yanı sıra fizibilite, proje yönetimi, satın alma, sözleşme yönetimi ve süpervizörlük hizmeti sunan şirket, birçok başarılı projeye imza attı.

Şirketin öne çıkan çalışmaları arasında; Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi, 2. Yüksek Fırın Zübeyde, 60 MW Yeni Turbo Jeneratör, Çelikhane Konvertör Modernizasyonu, 1. Slab Fırını Modernizasyonu, Levha Haddehanesi Housing Sisteminin Yenilenmesi, Yerli Soğuk Dilme Yatırımı, 6. Buhar Kazanı ve 3. Kok Bataryası yer alıyor.