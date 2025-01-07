Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 16 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından konuşan Barzani, bölgedeki PKK tehdidine dikkat çekmiş ve Türkiye'yle iş birliği mesajı vermişti.

Bu ziyaretin ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Beştepe'de kabul etti.

BARZANİ ANKARA'YA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani'nin görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani'nin görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler ışığında Türkiye'nin Irak'ın istikrar ve güvenliğinin muhafazasına önem atfettiğini, Suriye'deki gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açmaması için gayret gösterdiğini, yeni Suriye’nin geleceğinde terör örgütleri ve iltisaklı unsurların olmadığını ifade etti.

Erdoğan, "Kalkınma Yolu" başta olmak üzere, bölgenin istikrar ve refahını artıracak projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.