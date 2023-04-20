Karadeniz gazı için büyük gün geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yerli gaz sisteme verilmeye başlandı. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeleri açıkladı. Erdoğan "Vatandaşlarımızın aylık 25 metreküpe denk gelen evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Önümüzdeki 1 ay da tüm konutlardaki doğal gaz kullanımından ücret almayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Karadeniz gazının devreye alınmasıyla ülkenin iki bayramı bir arada yaşadığını söyledi. "İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır." diyen Erdoğan, bu projenin ilk adımının Ağustos 2020'de Filyos'un 175 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih sondaj gemisinin vurduğu sondajla atıldığını hatırlattı.

Erdoğan, "TUNA-1 kuyusundaki bu sondajın ön verileri bize sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. Ardından ilave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi." ifadelerini kullandı. Fatih sondaj gemisine Kanuni sondaj gemisinin de katılmasıyla genişleyen çalışmalar sonunda rezerv miktarının 540 milyar metreküpe çıktığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yavuz gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız üç boyutlu modellemeyle Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bu arada bir diğer saha olan ÇAYCUMA-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Tabii sadece keşifle kalmadık, Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık. Yaklaşık bir yıl önce Karadeniz'in altında keşfettiğimiz gazı karaya taşıyacak hattın ilk kaynağını yaptık. Geçtiğimiz yılın haziranında önce sığ denizde, sonra derin denizde boru serimi aşamasına geçtik. Yılbaşından itibaren derin deniz kordon hattının etütlerine, marttan itibaren sistemin testlerine başladık

SÜREYİ 3 YILIN ALTINDA İNDİRDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururunun milletin tamamına ait olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik. Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreni ile bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu projeyle sadece ülkenin doğal gazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalınmadığını, aynı zamanda Filyos ve Zonguldak bölgesinin önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getirildiğini söyledi.

Erdoğan, "Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz." ifadesini kulandı.

Devreye alma töreninde 85 milyonu sevindirirken, millete gerçekten büyük bir gurur yaşatırken elbette bazılarını da üzdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Siyasi ikballerini insanlarımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki o eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz." diye konuştu.

Senelerce Türkiye'yi enerji yarışının dışında tutan emperyalistleri de üzdüklerine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Her seçim öncesinde gaz buluyorlar.' iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. 'Ortada gaz maz yok.' diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize 'Yapamazsınız.' diyen, hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler, devreye aldığımız yeni projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını, sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs'ta milletimizin tattıracağına inanıyorum."

Karadeniz doğal gazının ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bu projenin sismik aramasından sondajına, kuyularının açılmasından borularının döşenmesine, kanal tesislerinin inşasından gazın sisteme verilmesine kadar tüm aşamalarda önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey, daha sonra Fatih Bey, bütün bunların yanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının tüm Yönetim Kurulu başkan ve ekibine, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum."

Erdoğan, BOTAŞ'a, yüklenici firmalara, mühendislere, işçilere ve herkese millet adına şükranlarını sunduğunu ifade ederek, "Kendi doğal gazımızı kullanacak vatandaşlarımızdan da ülkemizin bu değerinin keyfini huzurla, güvenle, hayır duayla çıkarmalarını istiyorum. Sürecin başından beri gösterilen çabaları anlatan belgeseli bu akşam saat 11'de TRT'de izleyebilirsiniz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi doğal gazını, kendi petrolünü, kendi kaynaklarını kullanmanın önemli ve hayati olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ama insanlarımızın aklına şu soru da mutlaka gelecektir. 'Ülkemizin kendi gazına sahip olması benim günlük hayatıma ne fayda sağlayacak?' Bu çok haklı bir sorudur. Size tabii bay bay Kemalvari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. Biz 21 yıldır bu ülkede yaptığımız her işi, kazandırdığımız her hizmeti hep bu soruya cevap verecek şekilde planladık. Ne diyor? '300 milyar dolar Londra'dan getirdim, getiriyorum.' diyor. Nereye getirdin? Ne karşılığında getirdin? Senin şu anda sıfatın ne? Esrar, eroin, bunları mı Londra'nın oradaki tüccarlarına sattın? Ne yaptın da 300 milyar doları getiriyorsun? Peki biz ne yaptık? Okul yaptık, üniversite açtık, yurtlar kurduk, hastaneler açtık. Bütün bunların inşasını gerçekleştirdik. Evlatlarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmasını sağladık. 76 üniversitesi olan Türkiye'de 208 üniversiteyle 81 vilayetimizin tamamına üniversitelerimizi kurduk. Hastane yaptık. İnsanlarımızın sağlıklı bir ömür sürmeleri için gereken imkanları temin ettik. Artık hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz kalmadı."

YOL, KÖPRÜ, TÜNEL, HAVALİMANI, HIZLI TREN YAPTIK"

Erdoğan, terör örgütlerine göz açtırmadıklarını, insanların evinde, iş yerinde, okulunda, hayatının her alanında emniyet içinde yaşamasını sağladıklarını söyledi.

Gabar, Cudi, Tendürek, Bestler Dereler'de o mağaraları teröristlerin başına geçirdiklerini aktaran Erdoğan, "Yol, köprü, tünel, havalimanı, hızlı tren hattı yaptık. İnsanlarımızın sevdiklerine kolayca ulaşabilmesini, ürettikleri mal ve hizmetleri kolayca kazanca dönüştürebilmelerini temin ettik. Yüksek teknolojiye dayalı sanayimizi araştırma geliştirmesiyle, tasarımıyla, yazılımıyla, üretimiyle, ihracatıyla geliştirdik. Bu arada teknolojik bağımsızlığımızı kazandık. Konut inşa ettik, mahallelerimizi dönüştürdük, millet bahçeleri yaptık. Şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Araç, sulama kanalı, makine modernizasyonu yaptık. Çiftçilerimizin topraklarının verimini arttırdık. İşte bu Filyos'u, Filyos deresini bu limanla bütünleştirdik. Bugün de burasını artık ülkemizin en önemli bir doğal gaz merkezi haline getirdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, nükleerinden güneşine, rüzgarından hidroelektriğine tüm elektrik üretim potansiyelini harekete geçirdiklerini vurgulayarak, "Kalkınmanın temel altyapısı olan enerjimizi sağladık. Velhasıl, ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımla insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını arttırmış olduk. Bunların yanı sıra vatandaşlarımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında da asla yalnız bırakmadık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini belirterek, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, geçen sene salgın ve küresel kriz sebebiyle artan enerji fiyatlarının olumsuz etkilerini hafifletmek için doğal gazda yüzde 75 indirim uyguladıklarını söyledi.

Milletin ödemesi gereken her 100 liralık doğal gaz faturasının 75 lirasını devlet olarak üstlendiklerini kaydeden Erdoğan, "Yine hatırlarsanız Karadeniz gazının ilk keşfi yapıldığında milletimize müjdeler olsun demiştik." ifadelerini kullandı.

MUTFAK VE SICAK SU KULLANIMINDAKİ DOĞAL GAZ 1 YIL ÜCRETSİZ"

Erdoğan, Türkiye'nin imkanlarını milletin her bir ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözlerini de burada unutmadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İşte bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir."

"TÜM KONUTLARDAKİ DOĞAL GAZ 1 AY ÜCRETSİZ"

"Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun" diyen Erdoğan, "Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız."