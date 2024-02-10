Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar’daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibari ile 35 bin varili geçti. Allah’a hamd olsun çalışan buluyor, azmeden buluyor ve sondaj yaparak buluyor. Dahası bu rakam her geçen gün artıyor. 2024 yılı onunda Gabar’daki günlük petrol üretimi miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca doğal gaz desteğinin de uzatıldığını şu şekilde belirtti;

"9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Karadeniz doğalgazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Ücretsiz doğalgaz desteğimizi sürdürüyoruz. İlk ay konutlardan hiçbir ücret almadık. Vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını biz ödedik. 11 ay boyunca konutlarda kullanılan 25 m3'lük doğalgaz bedelinin bilabedel olacağını söyledik. Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz. Vatandaşa 84 milyar destek sağlamış olacağız"