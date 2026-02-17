İnegöl Belediyesi’nde fahri görev üstlenen özel personeller Can Ahmet ve Eser Atik, samimi duruşları ve katkılarıyla hem belediye personelinin hem de İnegöllü vatandaşların gönlünde yer ediniyor.

Üç yıl önce Down sendromlu Can Ahmet Haymana, belediyede çalışma isteğini İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a iletti. Bu talep üzerine Haymana’ya, sembolik anlam taşıyan fahri baş sekreterlik görevi verildi. Belediyeye düzenli aralıklarla gelerek kendi programına göre mesaisini tamamlayan Can Ahmet, personelle kurduğu sıcak iletişim ve toplantı sonrası ziyaretlere katılımıyla kısa sürede belediyenin en sevilen yüzlerinden biri haline geldi.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şu ifadeleri kullandı

“Belediyemizin +1 Başkanı Can Ahmet ve Güvenlik Amirimiz Eser Encümen toplantısı sonrası ziyaretimize geldi.”